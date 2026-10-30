Türkiye'de de satılıyor! Yapay zekâlı oyuncaklarda büyük tehlike

Çocukların karşısına sevimli yüzleri, renkli ekranları ve arkadaş gibi konuşan yapılarıyla çıkan yapay zekâlı oyuncaklar, yurt dışında gündeme gelen güvenlik skandalıyla tartışma konusu oldu.

Türkiye Gazetesi’nden Kaan Zenginli'nin özel haberine göre Çin merkezli Energize Lab tarafından geliştirilen Eiliko ve Eilik modelleri hakkında yapılan araştırma, çocukların oyun arkadaşı olarak gördüğü cihazların aynı zamanda kişisel verilerin toplandığı bir sisteme dönüşebileceğini gösterdi.

MİLYONLARCA KONUŞMA KAYDINA ERİŞİLEBİLDİ

Teknoloji yayını The Verge’ün araştırmasına göre, yaklaşık 68 bin aktif robotla bağlantılı sistemlerde 13 milyon civarında konuşma kaydına erişilebildi. Veriler arasında ABD’deki çocuklara ait 31 binden fazla profil kaydı bulunduğu bildirildi.

Bu profillerde isim, yaş, doğum günü, aile ve arkadaş ilişkileri, evcil hayvanlar ve kişilik özellikleri gibi bilgilerin yer alabildiği belirtildi. Bazı ses kayıtları ve çocuk fotoğraflarının da korumasız internet adreslerinde tutulduğu öne sürüldü.

TÜRKİYE'DE DE SATIŞTA

Yurt dışında güvenlik tartışmalarına konu olan Eilik ve Eiliko modelleri, Türkiye’deki çevrim içi satış platformlarında tüketicilerin karşısına çıkıyor. Modele ve satıcıya göre değişen fiyatlarla sunulan bu ürünler; sohbet etme, yüz ifadeleriyle tepki verme ve farklı kişilik özellikleri sergileme gibi işlevlerle tanıtılıyor.

ŞİRKET KABUL EDİP ÖZÜR DİLEDİ

Energize Lab, temel güvenlik sorunlarını kabul ederek özür diledi. Şirket, dışarıdan erişimi kapattığını, robot cevaplarının uzaktan değiştirilmesine imkân veren arayüzü devre dışı bıraktığını ve uzun süreli hafıza özelliğini askıya aldığını açıkladı.

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