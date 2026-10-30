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Türkiye'de de satılıyor! Yapay zekâlı oyuncaklarda büyük tehlike

Yapay zekâlı oyuncaklar, yurt dışında gündeme gelen bir araştırmayla tartışmaların odağına yerleşti. Eilik ve Eiliko isimli iki modele dair o araştırma, ortaya dikkat çeken bir tablo ortaya koyarken, bu modellerin, Türkiye'de de değişen fiyatlarla satışta bulunduğu belirtildi.

Türkiye'de de satılıyor! Yapay zekâlı oyuncaklarda büyük tehlike
Enes Çırtlık

Çocukların karşısına sevimli yüzleri, renkli ekranları ve arkadaş gibi konuşan yapılarıyla çıkan yapay zekâlı oyuncaklar, yurt dışında gündeme gelen güvenlik skandalıyla tartışma konusu oldu.

Türkiye de de satılıyor! Yapay zekâlı oyuncaklarda büyük tehlike 1

Türkiye Gazetesi’nden Kaan Zenginli'nin özel haberine göre Çin merkezli Energize Lab tarafından geliştirilen Eiliko ve Eilik modelleri hakkında yapılan araştırma, çocukların oyun arkadaşı olarak gördüğü cihazların aynı zamanda kişisel verilerin toplandığı bir sisteme dönüşebileceğini gösterdi.

MİLYONLARCA KONUŞMA KAYDINA ERİŞİLEBİLDİ

Teknoloji yayını The Verge’ün araştırmasına göre, yaklaşık 68 bin aktif robotla bağlantılı sistemlerde 13 milyon civarında konuşma kaydına erişilebildi. Veriler arasında ABD’deki çocuklara ait 31 binden fazla profil kaydı bulunduğu bildirildi.

Bu profillerde isim, yaş, doğum günü, aile ve arkadaş ilişkileri, evcil hayvanlar ve kişilik özellikleri gibi bilgilerin yer alabildiği belirtildi. Bazı ses kayıtları ve çocuk fotoğraflarının da korumasız internet adreslerinde tutulduğu öne sürüldü.

Türkiye de de satılıyor! Yapay zekâlı oyuncaklarda büyük tehlike 2

TÜRKİYE'DE DE SATIŞTA

Yurt dışında güvenlik tartışmalarına konu olan Eilik ve Eiliko modelleri, Türkiye’deki çevrim içi satış platformlarında tüketicilerin karşısına çıkıyor. Modele ve satıcıya göre değişen fiyatlarla sunulan bu ürünler; sohbet etme, yüz ifadeleriyle tepki verme ve farklı kişilik özellikleri sergileme gibi işlevlerle tanıtılıyor.

Türkiye de de satılıyor! Yapay zekâlı oyuncaklarda büyük tehlike 3

ŞİRKET KABUL EDİP ÖZÜR DİLEDİ

Energize Lab, temel güvenlik sorunlarını kabul ederek özür diledi. Şirket, dışarıdan erişimi kapattığını, robot cevaplarının uzaktan değiştirilmesine imkân veren arayüzü devre dışı bıraktığını ve uzun süreli hafıza özelliğini askıya aldığını açıkladı.

Bu haberin ana görseli yapay zeka ile oluşturulmuştur. Tüm görseller ise temsilidir.

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Anahtar Kelimeler:
yapay zeka robot
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