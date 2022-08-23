Engelsiz yaşam için yeni teknolojiler TEKNOFEST'te yer aldı

İSTANBUL (AA) - Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesinin desteğiyle bu yıl ilk kez Engelsiz Yaşam Teknolojileri Yarışması düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, yarışma kapsamında özel gereksinimli bireylerin yaşamlarını kolaylaştıracak teknolojiler geliştirilmesi hedeflendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının "2030 Engelsiz Yaşam Vizyonu" doğrultusunda Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesince tasarım süreçlerine katkı sunulan Engelsiz Yaşam Teknolojileri Yarışması, özel gereksinimli bireylerin sağlık, kapsayıcı eğitim, bağımsız yaşam, afet ve insani bakımdan acil durumlara erişilebilirliğini önceleyen proje ve fikirleri bir araya getirdi.

TEKNOFEST Teknoloji Yarışmaları kapsamında bu yıl ilk kez düzenlen yarışmada, özel gereksinimli bireylerin akademik, sosyal ve mesleki hayatlarında karşılaştıkları zorlukları asgari seviyeye düşürecek nitelikte fikir ve çalışmaların geliştirilmesi sağlandı.

Trabzon'da 5-7 Ağustos'ta yapılan Engelsiz Yaşam Teknolojileri Yarışması'na ilkokul, ortaokul, lise, üniversite ve üzeri seviyelerde 45 bin öğrenci, 11 bin takım başvurdu, 619 takım finale kaldı.

Değerlendirme sürecini başarıyla tamamlayan takımlar, ödüllerini 30 Ağustos-4 Eylül'de Samsun Çarşamba Havalimanı'nda düzenlenecek TEKNOFEST'te alacak.

