Engin Altan Düzyatan'a Hollywood'dan teklif!

Başrolünde oynadığı 'Diriliş Ertuğrul' dizisiyle yıldızı parlayan Engin Altan Düzyatan, yabancı yapımcıların da dikkatini çekti. Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Düzyatan’a yeni çekilecek ABD yapımı bir diziden teklif geldi.

Çekimleri Londra ve Los Angeles’ta yapılacak dizi, dünyaca ünlü bir dijital platformda yayınlanacak. Engin Altan Düzyatan, sıcak baktığı projeye 'evet' yanıtını verirse, eylül ayında ailesiyle birlikte Londra’ya taşınacak. Çekimleri 2 yıl sürecek projedeki tek Türk oyuncu da Düzyatan olacak.

Ünlü oyuncuya Hollywood kapılarını açacak projenin diğer detayları ise henüz açıklanmadı.



