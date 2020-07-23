MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Engin Altan Düzyatan Barbaros'la dönüyor! Sakallarını uzatmaya başladı

Engin Altan Düzyatan Barbaros'la dönüyor! Sakallarını uzatmaya başladı

DİZİ HABERLERİ  | 23.07.2020 11:08 | Son Güncelleme

Engin Altan Düzyatan’ın Barbaros Hayreddin Paşa rolü kesinleşti. TRT 1 ekranlarında sevenlerinin karşısına çıkacak olan oyuncu, tekrardan sakallarını uzatmaya başladı. Barbaros dizisi için Çağatay Ulusoy ile anlaşılma yapılmıştı ancak Ulusoy son anda diziyi bırakmıştı.

Engin Altan Düzyatan Barbaros'la dönüyor! Sakallarını uzatmaya başladı

Son olarak ‘Diriliş Ertuğrul’ dizisinde rol alan oyuncu Engin Altan Düzyatan, yine bir dönem dizisiyle hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Oyuncu, TRT 1’in yeni projesi olan Osmanlı’nın ilk kaptan paşası Barbaros Hayreddin Paşa’yı canlandıracak. ‘Diriliş Ertuğrul’ dizisinin final yapmasıyla sakallarını kesen Düzyatan, rolü için tekrardan sakal uzatmaya başladı.

TARİHÇİLERDEN YARDIM ALACAK

Ocak ayında ekrana gelmesi planlanan dizi için hazırlıklara başlayan oyuncu, rolü için tarihin tozlu sayfalarını araştırmaya koyulduğu belirtildi. Rolünü hakkıyla oynayabilmek için o döneme ait kitap ve belgeselleri izlemeye başlayan Engin Altan, ilerleyen zamanlarda tarihçilerle de bir araya gelip çalışacak. Denize tutkusuyla da bilinen ünlü oyuncunun yakın çevresine çok heyecanlandığını söylediği öğrenildi. (Magazinburada)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER '1968’den beri böyle hava görmedim' '1968’den beri böyle hava görmedim'
Atiye 2. sezonu ne zaman yayınlanacak?Atiye 2. sezonu ne zaman yayınlanacak?
Kızıyla paylaşımına beğeni yağdıKızıyla paylaşımına beğeni yağdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Köpeği tecavüz ederek öldürdü! Sosyal medya ayağa kalktı

Köpeği tecavüz ederek öldürdü! Sosyal medya ayağa kalktı

DSÖ kötü haberi böyle duyurdu!

DSÖ kötü haberi böyle duyurdu!

Mert'in yorumu olay oldu! "Aşk kokusu..."

Mert'in yorumu olay oldu! "Aşk kokusu..."

Kan donduran taciz resimlerle ortaya çıktı! Anne, baba, dayıları ve...

Kan donduran taciz resimlerle ortaya çıktı! Anne, baba, dayıları ve...

MasterChef'e damga vuracak isim belli oldu! Yaptıklarıyla jüriyi şaşırttı

MasterChef'e damga vuracak isim belli oldu! Yaptıklarıyla jüriyi şaşırttı

Türkiye NAWTEX ilan etmişti! ABD'den açıklama

Türkiye NAWTEX ilan etmişti! ABD'den açıklama

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Fox Tv dizisi için mahkeme başvurusu! Yayından kalksın

Fox Tv dizisi için mahkeme başvurusu! Yayından kalksın

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Güldür Güldür'de flaş ayrılık!

Güldür Güldür'de flaş ayrılık!

Herkes o film karakterini merak etti!

Herkes o film karakterini merak etti!

Okuyucu Yorumları 5 yorum
Madem tarihçilerden bilgi alacaklar, Ahmet Şimşirgil gibi gerçeği hakıran tarihçilerden alsınlar o bilgileri. Yalan yanlış bilgilerle akıl bulandırmasınlar.
bölüm başı 200 bin alır. ardından 5 milyon Vakıfbank reklamı ve ardından belgesel. oh mis devlet sağolsun
memlekete oyuncumu yok her rolde oynuyor bırakın başkalarıda ekmek yesin hep banacı olmayın
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Atiye 2. sezonu ne zaman yayınlanacak? Beren Saat final sezonu için göz kırptı!

Atiye 2. sezonu ne zaman yayınlanacak?

Aşk-ı Memnu final bölümüyle sosyal medyayı salladı! Bihter ve Behlül unutulmadı!

Aşk-ı Memnu final bölümüyle sosyal medyayı salladı

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Furkan Palalı sürprizi! Yeni sezon ne zaman başlıyor?

Bir Zamanlar Çukurova'ya bomba transfer!

House of the Dragon’un oyuncu seçmelerine başlandı! Game of Thrones'un yüzyıllar öncesini anlatacak

Game of Thrones hayranlarına müjde! İşte yeni dizi

Menajerimi Ara dizisine flaş transfer! Nebahat Çehre hangi rolü canlandıracak?

Ünlü oyuncu Menajerimi Ara dizisine katıldı!

Arıza ekibi ilk kez bir arada! İşte Arıza dizisi konusu ve oyuncu kadrosu

Ünlü oyuncular yeni dizide buluştu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.