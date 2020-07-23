Engin Altan Düzyatan Barbaros'la dönüyor! Sakallarını uzatmaya başladı

Son olarak ‘Diriliş Ertuğrul’ dizisinde rol alan oyuncu Engin Altan Düzyatan, yine bir dönem dizisiyle hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Oyuncu, TRT 1’in yeni projesi olan Osmanlı’nın ilk kaptan paşası Barbaros Hayreddin Paşa’yı canlandıracak. ‘Diriliş Ertuğrul’ dizisinin final yapmasıyla sakallarını kesen Düzyatan, rolü için tekrardan sakal uzatmaya başladı.

TARİHÇİLERDEN YARDIM ALACAK

Ocak ayında ekrana gelmesi planlanan dizi için hazırlıklara başlayan oyuncu, rolü için tarihin tozlu sayfalarını araştırmaya koyulduğu belirtildi. Rolünü hakkıyla oynayabilmek için o döneme ait kitap ve belgeselleri izlemeye başlayan Engin Altan, ilerleyen zamanlarda tarihçilerle de bir araya gelip çalışacak. Denize tutkusuyla da bilinen ünlü oyuncunun yakın çevresine çok heyecanlandığını söylediği öğrenildi. (Magazinburada)

