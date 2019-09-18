Engin Altan Düzyatan Kurşun dizisi imaj değiştirdi! Kurşun oyuncuları kimler, konusu nedir?

FOX’un merakla beklenen dizisi “Kurşun”un setinden ilk kareler geldi. Proje tasarımını Gül Oğuz’un üstlendiği, Most Production imzalı, FOX’un şimdiden merak uyandıran yeni dizisi “Kurşun” sete çıktı.

Çekimlerine İstanbul’da başlanan dizinin setinden paylaşılan ilk kareler büyük ilgi çekti.

"1970’lerde bir kadın ve bir adam; aşk ve emekle bir ülkenin kaderine dokunacak" sloganıyla tanıtılan Kurşun dizisi ilk bölümüyle Ekim ayında Fox TV ekranlarında olacak.

KURŞUN DİZİSİ GENEL KONUSU NEDİR?

“Kurşun”, 1970’lerin İstanbul’unda adalet arayan Savcı Orhan Atmaca (Engin Altan Düzyatan) ve kalemine güvenen hırslı gazeteci Leyla Devrim’in (Burçin Terzioğlu) yer altı dünyasına karşı birlikte verdikleri mücadeleyi anlatıyor.

“Kurşun” dönemin renkli kıyafetleri ve başrol oyuncularının yeni imajları ile çok konuşulacak.

KURŞUN DİZİSİ OYUNCULARI

Engin Altan Düzyatan, Burçin Terzioğlu, Berrak Tüzünataç, Sarp Akkaya, Engin Şenkan, Kürşat Alnıaçık, Seda Akman, Bora Akkaş, Begüm Akkaya, Gülizar Irmak, Şebnem Dilligil ve Cem Kurtoğlu’nun kadrosunda yer aldığı, yönetmenliğini Murat Can Oğuz ve Burak Arlıel’in yaptığı, senaryosunu Kerem Deren, Çisil Hazal Tenim ve Ayberk Çınar’ın kaleme aldığı “Kurşun”, çok yakında FOX’ta.



