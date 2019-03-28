Mynet Trend

Engin Günaydın: Artık televizyonda olmak istemiyorum

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 28.03.2019 10:36 | Son Güncelleme

Burhan Altıntop, Zabıta İrfan, Gül Ağa gibi bir çok karaktere hayat veren oyuncu Engin Günaydın yaptığı açıklamalarla hayranlarını üzdü.

Engin Günaydın: Artık televizyonda olmak istemiyorum

Engin Günaydın, 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü kapsamında Altınbaş Üniversitesi'nde düzenlenen söyleşide öğrencilerle buluştu. Moderatörlüğünü Tiyatro Kulübü Başkanı Ebru Çağlıyan’ın üstlendiği söyleşiye öğrenciler yoğun katılım gösterdi.

Günaydın, "Artık televizyonda olmak çok zor çünkü televizyonun çalışma süreleri çok uzadı, çalışma şartları çok ağırlaştı. Bu yüzden televizyonda olmak istemiyorum. Sinemada da çok az filmim var, iyi projelere bakıyorum eğer bulursam da zaten oynuyorum. Tiyatro yapmak istiyorum ve uzun süredir üzerinde çalıştığım bir oyunum var. Bu oyunu daha yeni bitirdim, önümüzdeki zamanlarda bunun için çalışacağım, her şey yolunda gidiyor" diye konuştu.

hwphlgtc-uoesk7-0hni4g,fHCUtfkLZ0CjxeWWmXiUqA

"TİYATROYA SANILANIN AKSİNE BÜYÜK İLGİ VAR"

Tiyatronun ilgi görmediği düşüncesine katılmadığını ifade eden Günaydın, "Tiyatroya sanılanın aksine büyük ilgi var. Bütün salonların hepsi dolu, 3-4 aylık biletler satılıyor. Bilet fiyatları özel tiyatrolarda pahalı ancak tiyatro da canlı zaten pahalı bir şey. Oyuncular en az para alan kısımda kalıyor. 200, 300 liraya çalışan çocuklar da var. Meslekte tecrübe edinmek için tiyatro yapanlarda var bunu aşkla yapanlar da var. Tiyatro pahalı olmak zorunda çünkü çok maliyetli" dedi.

21689424-1445956705441419-3274074761109438464-n,Rvp67H9MbUaptqhu6mnIrQ

Şu anda tiyatro biletlerinin çok ucuz olduğunu söyleyen Günaydın, "Şehir tiyatrolarıyla zaten rekabet etmek mümkün değil. Özel tiyatrolar pahalı olmak zorunda ama yine de oyuncular, set arkası çalışanları istenilen seviyede ücret almıyorlar" ifadelerini kullandı.

"TİYATRO SEYİRCİSİ GÜVENİLİR SEYİRCİDİR"

Tiyatro seyircilerinin programlı ve ne istediğini bilen olduklarına vurgu yapan Günaydın, "Tiyatro seyircisi neyi izleyeceğini iyi bilen bir seyirci ondan dolayı daha güvenilir bir seyirci diyebiliriz. Program yapıp bilet alabilen bir seyirci önemli bir konu. Bu da gittikçe büyüyor ve genişliyor ve bu durum bizim için çok sevindirici" diye konuştu.

Tiyatronun zaman zaman tokat yediğini ancak kazananın da hep tiyatro olduğunu belirten Günaydın, sözlerine şöyle devam etti:

1729602_940x531

"Diziler Türk toplumu için biraz daha yeni olduğundan insanlar onu ilginç buluyorlar. Hikayeler anlamında da biraz daha güncel ve kolay bir dili var. Bu yüzden dizilere rağbet biraz daha fazla. Teknolojiyi kullanıyorlar. Tiyatro her zaman tokatlar yer ama sonunda kazanan tiyatro olur. Bir yerden sonra artık normale dönecek, diye bekliyoruz. Tiyatro da özüne geri dönecek çünkü ışık, ses, hem de dekor olarak kendini güncelliyor ve seyircisiyle tekrar buluşmaya başladı."


PARTNERÜnlü oyuncu paylaştı! Kızını gören şaşıp kaldıÜnlü oyuncu paylaştı! Kızını gören şaşıp kaldı
Hastane odasından önce paylaştı sonra sildi! Kötü haberHastane odasından önce paylaştı sonra sildi! Kötü haber
Aşk adası! Sabriye bombayı patlattı Aşk adası! Sabriye bombayı patlattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Engin Günaydın Burhan Altıntop

En Çok Okunan Trend Haberler

Büyük skandal! Sipariş edilen F-35'ler çürük çıktı!

Büyük skandal! Sipariş edilen F-35'ler çürük çıktı!

Suudilerden haddini aşan 'Osmanlı Devleti' iftirası!

Suudilerden haddini aşan 'Osmanlı Devleti' iftirası!

Para karşılığı ilişki için anlaştı, sonrası korkunç! İple koltuğa bağlayıp...

Para karşılığı ilişki için anlaştı, sonrası korkunç! İple koltuğa bağlayıp...

Şok gerçek! Anlattıkları tek tek gerçekleşti

Şok gerçek! Anlattıkları tek tek gerçekleşti

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Enerji vaadiyle istismar edilen Survivor Ecem ilk kez konuştu!

Enerji vaadiyle istismar edilen Survivor Ecem ilk kez konuştu!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Berna Laçin'e kötü haber! 'Bu sene ilk cemre bana düştü' diyerek açıklamıştı

Berna Laçin'e kötü haber! 'Bu sene ilk cemre bana düştü' diyerek açıklamıştı

Şimdi de sevgilisini paylaştı!

Şimdi de sevgilisini paylaştı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Nur Yerlitaş son haliyle korkuttu! Kötü haber

Hastane odasından önce paylaştı sonra sildi! Kötü haber

Survivor Sabriye Katerina'yı Atakan'a istedi

Aşk adası! Sabriye bombayı patlattı

Ünlü manken Bella Hadid Türkiye'de! Sosyal medyayı salladı

Ünlü manken Türkiye'de! Sosyal medyayı salladı

Cardi B’den uyuşturucu ve hırsızlık itirafı

Olay itiraf: Striptiz yaptığım dönemde...

Hailey Baldwin hamile mi? Justin Bieber baba mı oluyor?

Kocası bunu paylaşmıştı! Bomba iddia ardından geldi

Buse Varol'dan Demet Akalın ve Ece Erken açıklaması

Doğumdan sonra kaç kilo verdi? Ece Erken ile ilgili ne dedi?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.