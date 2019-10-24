Engin İpekoğlu: Şampiyonluk için seri galibiyet almamız şart

Engin İpekoğlu, Osman Yereşen Tesisleri’nde düzenlediği basın toplantısında, 29 Ekim Salı günü evlerinde Diyarbekirspor ile oynayacakları Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçı için, “Kupa maçları tabi ki özellikle oynamayan arkadaşlarımız için önemli diye düşünüyorum. Bizim de tabi ki oynamayan, görev almayan arkadaşlarımızı daha yakinen görme, izleme şansımız olacaktır diye düşünüyorum. Elimizden geleni yapıp bir üst tura çıkmak istiyoruz” dedi.

"SAHADA UYGULAMAK ÖNEMLİ"

İstanbulspor ile 2-2 berabere kalınan maçı değerlendiren İpekoğlu, turuncu-beyazlı ekibin oyun disiplininin tam oturmadığını aktararak, “Bloklar arasında mesafe yoktu. Blok halinde oynamayı beceremedik. Bunun haricinde duruş pozisyonundan tutun da bireysel hatalara kadar birçok hatalar var. Yaklaşık 30-35 tane görüntü var bir maçta. Bunları takımımızla birlikte çözeceğiz. Görüntüleri de birlikte çözmeye çalıştık. Teorik olarak istediğiniz kadar yazın çizin önemli olan sahada uygulamak. Dilerim Balıkesirspor maçında böyle bir görüntü içerisinde olmayız” ifadelerini kullandı.