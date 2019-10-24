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Engin İpekoğlu: Şampiyonluk için seri galibiyet almamız şart

TFF 1. LİG HABERLERİ  | 24.10.2019 11:55 | Son Güncelleme

TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor’da Teknik Direktör Engin İpekoğlu, şampiyonluk hedefine ulaşabilmeleri için seri galibiyet almak zorunda olduklarını söyledi.

Engin İpekoğlu: Şampiyonluk için seri galibiyet almamız şart

Engin İpekoğlu, Osman Yereşen Tesisleri’nde düzenlediği basın toplantısında, 29 Ekim Salı günü evlerinde Diyarbekirspor ile oynayacakları Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçı için, “Kupa maçları tabi ki özellikle oynamayan arkadaşlarımız için önemli diye düşünüyorum. Bizim de tabi ki oynamayan, görev almayan arkadaşlarımızı daha yakinen görme, izleme şansımız olacaktır diye düşünüyorum. Elimizden geleni yapıp bir üst tura çıkmak istiyoruz” dedi.

"SAHADA UYGULAMAK ÖNEMLİ"

İstanbulspor ile 2-2 berabere kalınan maçı değerlendiren İpekoğlu, turuncu-beyazlı ekibin oyun disiplininin tam oturmadığını aktararak, “Bloklar arasında mesafe yoktu. Blok halinde oynamayı beceremedik. Bunun haricinde duruş pozisyonundan tutun da bireysel hatalara kadar birçok hatalar var. Yaklaşık 30-35 tane görüntü var bir maçta. Bunları takımımızla birlikte çözeceğiz. Görüntüleri de birlikte çözmeye çalıştık. Teorik olarak istediğiniz kadar yazın çizin önemli olan sahada uygulamak. Dilerim Balıkesirspor maçında böyle bir görüntü içerisinde olmayız” ifadelerini kullandı.

"3 PUANA BAKMALIYIZ"

Adanspor’un ligde en çok gol atan takımlardan birisi olduğunu ancak yine en çok gol yiyen takımlar arasında yer aldığını belirten Teknik Direktör Engin İpekoğlu, şunları söyledi:

“Gol atmada herhangi bir sıkıntımız yok ama gol yememe konusunda biraz daha çalışmamız gerektiğine inanıyorum. Takım oyunu anlamında ciddi sıkıntılar var. 2015-2016 senesinde şampiyon olmuş takımla bu dönem arasında fark var. Biz her zaman önümüzdeki maçta alacağımız 3 puana odaklanıyoruz. O dönemde de önümüzü net görmeye başladıktan sonra şampiyonluk dile getirdik. O döneme kadar da hiç dile getirmedik. Önümüzdeki Balıkesirspor maçında alacağımız 3 puana bakmalıyız.”

Engin İpekoğlu, takımın ligde şampiyon olabilmesi için seri galibiyete ihtiyaçları olduğunu vurgulayarak,
“Böyle bir hedef varsa seri galibiyetler almak zorundasın. Onun için tabi ki en azından kendimizi rahatlatacak puanları cebimize koyalım ondan sonrasını düşünürüz” diye konuştu. (İHA)

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