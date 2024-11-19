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Engin Polat "Zorunlu emeklilik" deyip itiraf etti! Dilan Polat'ın o görüntüsünden rahatsız olmuş! "Dolarlı, eurolu..."

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
19.11.2024 13:45
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Tutuklanmalarıyla tüm Türkiye'nin gündemine oturan Engin Polat ve Dilan Polat katıldıkları programda mahkeme süreci devam ettiği için iş yapamadıklarını anlattı. Engin Polat "Zorunlu emeklilik" diyerek karısına dair de konuştu. Polat fenomen eşinin dolarlı, eurolu o pozundan rahatsız olmuş.

Engin Polat "Zorunlu emeklilik" deyip itiraf etti! Dilan Polat'ın o görüntüsünden rahatsız olmuş! "Dolarlı, eurolu..."

Türkiye'nin en çok konuşulan fenomenlerinden Dilan Polat ve eşi Engin Polat 10 aylık cezaevi sürecinin ardından ağustos ayında tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Çift, TV8 ekranlarında Oğuz Samaraz’ın sorularını yanıtladı.

Dilan Polat, "Dolarlar, jetler ve altın tozlu kahve paylaşımları için pişmanlığınız var mı?" sorusuna içtenlikle cevap verdi. Polat, söz konusu paylaşımlarının içerik üretimi olduğunu belirterek, "Bunlar içerik üretimiydi. Bizim ülkemiz için uygun içerikler değildi. Biraz aşırılığa kaçtı. Yurt dışında fenomenlerin çekmiş olduğu içeriklerdi ve çok tıklanıyordu" dedi.

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"ZORUNLU EMEKLİLİK"

Dilan Polat’ın açıklamalarına ek olarak Engin Polat da sosyal medya paylaşımlarına dair samimi açıklamalarda bulundu. Özellikle "dolarlı bukleler" paylaşımlarının kendisini rahatsız ettiğini belirten Engin Polat, "Biraz kantarın topuzu kaçmış olabilir. Benim en rahatsız olduğum görüntü dolarlı eurolu bukleler, keşke olmasaydı" dedi.

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Dilan ve Engin Polat çifti, cezaevi sürecinde yaşadıkları zorluklardan bahsederken, gelecekte sosyal medya paylaşımlarında daha temkinli olacaklarını ifade etti.

Engin Polat zamanını evinde geçirmek zorunda olduğunu söyleyerek "Zorunlu emeklilik" ifadelerini de kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Dilan Polat engin polat
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