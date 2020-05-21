YEMEK
  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler
  4. Enginar dolması tarifi: Enginar dolması nasıl yapılır?

Enginar dolması tarifi: Enginar dolması nasıl yapılır?

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
TARİFLER HABERLERİ  | Son Güncelleme

Enginarın tam zamanındayız ve tazecik sebzelerle birçok tarif deniyoruz. Enginarla yapılan tarifler arasından en sevdiklerimiz ise enginar dolması oldu. Sağlıklı ve lezzetli bir tarif arıyorsanız enginar dolması tarifini mutlaka denemelisiniz.

Enginar dolması tarifi: Enginar dolması nasıl yapılır?

Enginar dolması tarifini yapması da yemesi de oldukça zevkli. Kendine has yeme tarzıyla da dikkat çeken enginar dolmasının yaprakları bu tarifte kaşık görevini görüyor.

Enginar dolması tarifi nasıl yapılır diyenler için kolay ve son derece leziz bir tarif bırakıyoruz. Tarifi farklılaştırmak adına dilerseniz içine tarçın ekleyebilirsiniz.

MALZEMELER

2 adet yapraklı enginar
Bir çay bardağı zeytinyağı
Bir adet limon
Bir adet kuru soğan
Bir su bardağı pirinç
4 dal taze soğan
2 dal taze sarımsak
Bir avuç kıyılmış dereotu
2 çay kaşığı tuz
İsteğe bağlı baharatlar

YAPILIŞI

Geniş ve derin bir kabın içine su doldurun.
İçine bir adet limonun suyunu sıkın.
Enginarların sap kısımlarını dipten kesin.
Baş kısımlarından ise iki parmak aşağı olacak şekilde kesin.
Enginarların orta kısımlarını bıçak yardımıyla çıkarın.
Enginarın orta kısımlarında tüyleri ise kaşık yardımıyla ayıklayın.
Temizlenen enginarları limonlu suda bekletin.
Bu sırada iç malzemelerini hazırlayın.
Pirinçleri yıkayın.
Soğanları minik minik doğrayın.
Bir kabın içinde zeytinyağını, pirinçleri, soğanları, doğranmış yeşil soğanları ve taze sarımsakları, dereotunu, tuzu ve baharatları harmanlayın.
Enginarları suda çıkarın.
Orta kısmını ve yapraklarının iç kısmını hazırladığınız harçla doldurun.
Enginarların üzerine yarım kalan limonun suyunu sıkın.
Doldurduğunuz enginarları geniş ve derin bir tencereye alın.
Enginarların yarısına kadar sıcak su ekleyin.
Tencerenin ağzını kapatın ve yaklaşık 45 dakika pişirin.
Afiyet olsun.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Olta balıkçılarına balon balığı şoku! Olta balıkçılarına balon balığı şoku!
Bulutlar kadar yumuşak poğaça tarifiBulutlar kadar yumuşak poğaça tarifi
Sütsüz domates çorbası nasıl yapılır?Sütsüz domates çorbası nasıl yapılır?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

O mesajı ifşa etti! 'Lan Allah'ın sapığı...'

O mesajı ifşa etti! 'Lan Allah'ın sapığı...'

Karantina yaradı! Kaslı pozu olay oldu

Karantina yaradı! Kaslı pozu olay oldu

Mangal yerine bunu yiyorlar! Meşe kömüründe usul usul...

Mangal yerine bunu yiyorlar! Meşe kömüründe usul usul...

Koronavirüs onları da vurdu! Bayramın vazgeçilmeziydi ama...

Koronavirüs onları da vurdu! Bayramın vazgeçilmeziydi ama...

Günde 150 tepsi yapılıyor! Şehir dışından bile talep var

Günde 150 tepsi yapılıyor! Şehir dışından bile talep var

Sadece ramazanda üretiliyor! Kilosu 35 lira

Sadece ramazanda üretiliyor! Kilosu 35 lira

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Nar Gibi Kızarsın: Galeta Unlu Patlıcan Kızartması Tarifi

Nar Gibi Kızarsın: Galeta Unlu Patlıcan Kızartması Tarifi

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

5 Dakikada Çiğ Köfte Tarifi

5 Dakikada Çiğ Köfte Tarifi

Ev Yapımı 4 Sağlıklı Dondurma

Ev Yapımı 4 Sağlıklı Dondurma

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Köz biberli ve beyaz peynirli patlıcan kumpiri tarifi

Köz biberli ve beyaz peynirli patlıcan kumpiri tarifi

Bulutlar kadar yumuşak poğaça tarifi

Bulutlar kadar yumuşak poğaça tarifi

Hazır yufkadan baklava tarifi

20 dakikada hazır: Yufkadan baklava tarifi

Bayram sofralarına pek yakışır: Orman kebabı tarifi

Bayram sofralarına pek yakışır: Orman kebabı tarifi

Fındık lahmacun tarifi

Antep usulü fındık lahmacun nasıl yapılır?

İftar sofranızı süsleyecek pratik lebeniye çorbası tarifi! Çok pratik...

İftar sofranızı süsleyecek pratik lebeniye çorbası tarifi! Çok pratik...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.