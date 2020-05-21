Enginar dolması tarifi: Enginar dolması nasıl yapılır?

Enginar dolması tarifini yapması da yemesi de oldukça zevkli. Kendine has yeme tarzıyla da dikkat çeken enginar dolmasının yaprakları bu tarifte kaşık görevini görüyor.

Enginar dolması tarifi nasıl yapılır diyenler için kolay ve son derece leziz bir tarif bırakıyoruz. Tarifi farklılaştırmak adına dilerseniz içine tarçın ekleyebilirsiniz.

MALZEMELER

2 adet yapraklı enginar

Bir çay bardağı zeytinyağı

Bir adet limon

Bir adet kuru soğan

Bir su bardağı pirinç

4 dal taze soğan

2 dal taze sarımsak

Bir avuç kıyılmış dereotu

2 çay kaşığı tuz

İsteğe bağlı baharatlar

YAPILIŞI

Geniş ve derin bir kabın içine su doldurun.

İçine bir adet limonun suyunu sıkın.

Enginarların sap kısımlarını dipten kesin.

Baş kısımlarından ise iki parmak aşağı olacak şekilde kesin.

Enginarların orta kısımlarını bıçak yardımıyla çıkarın.

Enginarın orta kısımlarında tüyleri ise kaşık yardımıyla ayıklayın.

Temizlenen enginarları limonlu suda bekletin.

Bu sırada iç malzemelerini hazırlayın.

Pirinçleri yıkayın.

Soğanları minik minik doğrayın.

Bir kabın içinde zeytinyağını, pirinçleri, soğanları, doğranmış yeşil soğanları ve taze sarımsakları, dereotunu, tuzu ve baharatları harmanlayın.

Enginarları suda çıkarın.

Orta kısmını ve yapraklarının iç kısmını hazırladığınız harçla doldurun.

Enginarların üzerine yarım kalan limonun suyunu sıkın.

Doldurduğunuz enginarları geniş ve derin bir tencereye alın.

Enginarların yarısına kadar sıcak su ekleyin.

Tencerenin ağzını kapatın ve yaklaşık 45 dakika pişirin.

Afiyet olsun.

