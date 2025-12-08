YEMEK

Enginarın tadı nasıl? Enginarın tadı neye benziyor?

Papatyagiller ailesinden bir bitki olan enginar, özellikle yaz aylarında en sık yapılan ve tüketilen zeytinyağlı yemeklerinin arasında yer almaktadır. Enginar otsu bir bitkidir ve tarihte Romalılar ile Mısırlılar için tıbbi anlamda da çok değerli görülmüştür.

Ferhan Petek

İnsan sağlığına olan faydaları ile bilinen enginar, hem yemek formunda tüketilerek hem de tıbbi alanda birçok faydası ile bilinmektedir. Yaprakları sapsız, uzun, oval, büyük ve parçalı gövdeleri ise güçlü, dik sert ve dikine oyuklu biçimdedir. Enginar çiçekleri üst yaprakların alt kısmından çıkar, uzun sağların uç kısımlarında büyük başlar halinde toplanır. Çiçekleri tüp şeklini andırır ve aralarında tüyler vardır.

Enginarın tadı nasıl olur?

Türkiye’de Ege ve Akdeniz bölgelerinde ekim ve kasım aylarında dikilen enginar, Marmara bölgesinde daha çok mart ve nisan aylarında dikilmektedir. Adına festivaller düzenlenir, birçok yemek ve içecek tarifinde yer alabilir. Örnek olarak İtalya’da enginardan yapılan likör son derece ünlü ve yaygındır. Mor ve mavi renklerde çiçekler açar. Köklü bir tarihi bulunmaktadır ve Etiyopya’da ortaya çıktığı kabul edilmektedir.

Adı Akdeniz bölgesi ile özdeşleşmiş olan enginar bitkisi, genel olarak sebze formunda tüketilir. Yapraklarından ay ve benzeri içecekler de yapılabilir. Hazırlanmadan ve pişirilmeden önce çok iyi temizlenmeli ve yıkanmalıdır. Büyük boyda 1 adet enginar yaklaşık 76 kalori içerir ve enginar bu özeliği ile diyet yapan ya da formun korumak isteyen kişiler tarafından çok sık tüketilir. Topraksı bir tadı vardır.

Enginarın tadı neye benziyor?

Hem doyurucu hem de sağlıklı bir bitki olan enginar daha çok yaz aylarında tüketilir. Her ne kadar sağlığa birçok yararı olsa da safra kesesi rahatsızlıkları ya da böbrek hastalıkları olanların çok tüketmemesi önerilir. Potasyum açısından da zengin bir besindir.

Pişmiş enginarın tadı genel olarak fındığa benzetilir. Ancak pişme derecesine ya da tüketme formuna göre farklı tatlar da alabilmek mümkün olabilmektedir. Yer elmasına ve kuşkonmaza benzeyen bir aromaya da sahip olan enginarın dokusu çanağında etkili ve doyurucudur. Saplarında ise yüksek oranda lif bulunmaktadır.

