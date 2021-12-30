Enis Arıkan kızdıran haber! "Bir de tabut başına Ezgi'yi koymuşunuz ağlarken"

'Camdaki Kız' dizisinde 'Muzaffer Koroğlu' karakterine hayat veren Enis Arıkan, evinde karantinada. İkinci kez koronavirüse yakalanan oyuncu sosyal medyada kendisi hakkında çıkan 'öldü' haberlerine tepki gösterdi.

Ünlü oyuncu, evinde tedavisini sürdürürken kendisi hakkında çıkan 'ölüm' haberlerine isyan etti.

Arıkan, "Allah sizi kahretmesin ne diyeyim. Kahretsin bile diyemedim. Bedduadan o kadar korkarım ki. Bu nasıl haber! Bir de tabut başına Ezgi'yi koymuşunuz ağlarken. Anam, bacım görse ne hisseder" dedi.



