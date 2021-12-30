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Enis Arıkan kızdıran haber! "Bir de tabut başına Ezgi'yi koymuşunuz ağlarken"

30.12.2021 13:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İkinci kez koronavirüse yakalanan Enis Arıkan, sosyal medyada kendisi hakkında çıkan 'öldü' haberlerine tepki gösterdi. 'Camdaki Kız' dizisinde 'Muzaffer Koroğlu' karakterine hayat veren Arıkan "Allah sizi kahretmesin ne diyeyim" dedi.

Enis Arıkan kızdıran haber! "Bir de tabut başına Ezgi'yi koymuşunuz ağlarken"

'Camdaki Kız' dizisinde 'Muzaffer Koroğlu' karakterine hayat veren Enis Arıkan, evinde karantinada. İkinci kez koronavirüse yakalanan oyuncu sosyal medyada kendisi hakkında çıkan 'öldü' haberlerine tepki gösterdi.

Ünlü oyuncu, evinde tedavisini sürdürürken kendisi hakkında çıkan 'ölüm' haberlerine isyan etti.

Ekran Alıntısı

Arıkan, "Allah sizi kahretmesin ne diyeyim. Kahretsin bile diyemedim. Bedduadan o kadar korkarım ki. Bu nasıl haber! Bir de tabut başına Ezgi'yi koymuşunuz ağlarken. Anam, bacım görse ne hisseder" dedi.

Enis Arıkan paylaştı! &quot;Camdaki Kız'da Hande Ataizi'nin 'Cana' rolüyle yakınlaşmadığı adam kalmayıp...&quot;Enis Arıkan paylaştı! "Camdaki Kız'da Hande Ataizi'nin 'Cana' rolüyle yakınlaşmadığı adam kalmayıp..."


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Enis Arıkan
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