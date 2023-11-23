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Enkazdan kurtarılan öğretmen, sağlık sorunlarına rağmen öğrencilerini bırakmadı

23.11.2023 11:11 | Son Güncelleme:
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Hatay'daki depremlerde evinin enkazından yaklaşık 6 saat sonra yaralı olarak kurtarılan öğretmen Halil Uyan, doktorlarının "Sağlık raporu verelim, bu şekilde çalışmakta zorlanırsın" demesine rağmen öğrencileri için tahtanın başına geçti.

Hatay'da, 6 Şubat depremlerinde yıkılan evinin enkazından 6 saat sonra yaralı kurtarılan 39 yaşındaki sınıf öğretmeni Halil Uyan, doktorlarının "Rapor verelim." demesine rağmen çok sevdiği mesleğine dönerek öğrencilerine eğitim vermeyi sürdürüyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlere 2 çocuğu ve eşiyle merkez Antakya ilçesindeki evlerinde yakalanan Uyan kaçmaya çalışırken 3'üncü kattan merdiven boşluğundan düştü.

Yaklaşık 6 saat sonra yakınlarının yardımıyla enkazdan yaralı çıkarılan Uyan, sol omzunda bir, sağ ayak bileğinde iki ve kalçasında oluşan üç kırık nedeniyle geçirdiği ameliyat sonrası 2 ay yatağa bağımlı kaldı.

Uzun süren tedavilerinin ardından temmuzda ayağa kalkmayı başaran Uyan, AA muhabirine, 16 yıldır sürdürdüğü mesleğini çok sevdiğini söyledi.

Bu sevgisinin önüne, depremde yaşadığı acıların ve sağlık sorunlarının bile geçemediğini belirten Uyan, "Tedavi sürecim, yüzme, fizik tedavi şeklinde devam ediyor. Doktorum aslında çalışmamamı uygun gördü ama ben okulumdan, öğrencilerimden ayrı olamam. Ayağımda 1-2 santime kadar kısalık oluştu, özel yapım terlik ve ayakkabılarla devam ediyoruz." dedi.

Öğrencilerinin bu süreçte kendisine ilaç gibi geldiğini aktaran Uyan, "Okula başka bir ayakkabıyla geliyorum. Buraya geldikten sonra da özel yapım terliğimi giymem gerekiyor. İşte 'Hocam siz eğilmeyin, biz yardımcı olalım.' diyorlar. Merdivenlerden inerken de çıkarken de önümde ve arkamda koruma gibi beni indiriyorlar, çıkarıyorlar, kimse çarpmasın, düşmeyeyim diye, hepsine çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Uyan, en büyük tesellisinin ise depremlerde ailesinden ve öğrencilerinden kayıp vermemesi olduğunu dile getirdi.

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