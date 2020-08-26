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Enner Valencia Fenerbahçe için geliyor

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 26.08.2020 14:07 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, forvet hattına beklenen takviyeyi yaptı. 30 yaşındaki Enner Valencia ile anlaşma sağlandı. Ekvadorlu oyuncu, bu gece İstanbul'da olacak. Milli Takım formasıyla 54 maçta 31 gol atan Valencia, Ekvador Milli Takımı tarihinde Agustin Delgado ile birlikte en fazla gol atan iki oyuncudan biri konumunda bulunuyor.

Enner Valencia Fenerbahçe için geliyor

Fenerbahçe, Enner Valencia ile her konuda anlaşma sağladı. Kız kardeşi kaçırıldıktan sonra görüşmelere ara veren Ekvadorlu oyuncu, sarı lacivertlilerin teklifine ‘evet’ dedi.

TRT Spor'da yer alan habere göre, 30 yaşındaki futbolcu, bu gece İstanbul Havalimanı’nda olacak. Sağlık kontrolünden geçtikten sonra Fenerbahçe'ye imza atacak olan Enner Valencia, Topuk Yaylası’ndaki kampa katılmayacak.

Geçen sezon Tigres formasıyla 29 maça çıkan Valencia, 2 kez fileleri sarstı ve 5 asist yaptı. Fenerbahçe, Meksika ekibiyle kontratı biten tecrübeli futbolcu için bonservis ücreti ödemeyecek.


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