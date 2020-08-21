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Enner Valencia Fenerbahçe ile anlaştı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 21.08.2020 11:14 | Son Güncelleme

Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin Enner Valencia ile anlaştığı iddia edildi. Meksika ligi yayıncı kuruluşunun haberine göre, sarı - lacivertliler serbest konumdaki futbolcu için bonservis ödemeyecek. Kariyerinde West Ham United ve Everton gibi takımlarda mücadele eden Enner Valencia, 2017’den beri Tigres’te forma giyiyor. 30 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon 29 maçta 2 gol atıp 5 asist kaydetti.

Enner Valencia Fenerbahçe ile anlaştı

Meksika basını, Fenerbahçe ile ilgili flaş bir iddia ortaya attı. Fenerbahçe, Enner Valencia anlaşma sağladı. Haberde, son olarak Meksika’nın Tigres takımında forma giyen ve sözleşmesi sona eren Ekvadorlu forvetin Fenerbahçe ile anlaştığı ve önümüzdeki günlerde imza atacağına yer verildi.

ENNER VALENCİA KİMDİR?

Enner Remberta Valencia Lastra olan sporcu, 4 Kasım 1989 tarihinde Ekvador'da dünyaya geldi. Valencia, uzun yıllar Premier Lig'de görev aldı. Santrfor bölgesinde bulunan Enner Valencia, 1.77 boyunda ve sağ ayakla top koşturuyor.Futbol kariyerine, Ekvador takımlarından Caribe Junior'un altyapısında başlayan golcü, uzun yıllar Ekvador liginde forma giymesinin ardından 2014 yılında West Ham United'a transfer oldu. Kariyerinde en çok maça Premier Lig'de çıktı, bir sezonda Everton'da kiralık olarak forma giydi. 2017 yılında Tigres'e transfer oldu, 3 sezon Tigres'te forma giydi. Kariyeri boyunca 350 maçta görev alan Valencia, toplamda 89 gol attı.

(AJANSSPOR)

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