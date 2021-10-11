SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Avrupadan Futbol
  4. Enner Valencia'nın golü Ekvador'a yetmedi

Enner Valencia'nın golü Ekvador'a yetmedi

11.10.2021 07:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya Kupası Güney Amerika Eleme Grubu maçında Fenerbahçeli Enner Valencia, 37'de takımının tek golünü penaltıdan kaydetti ve 65 dakika sahada kaldı.

Enner Valencia'nın golü Ekvador'a yetmedi

Dünya Kupası Elemeleri Güney Amerika Grubu'nda Ekvador ile Venezüela karşı karşıya geldi.

Fenerbahçeli Enner Valencia'nın ilk 11'de başladığı karşılaşmada Ekvador, deplasmanda Venezüela'ya 2-1 mağlup oldu.

Karşılaşmanın 37. dakikasında Enner Valencia penaltı vuruşunda topu ağlarla buluşturarak takımını maçta öne geçirdi.

Ev sahibi Venezuela ise 45+1'de Machis ve 64'te Bello'nun golleriyle galibiyeti elde eden taraf oldu.

Ekvador bu sonuçla 16 puanda kaldı ve Dünya Kupası'na katılma umutladını sürdürdü. Venezuela ise 7 puana yükseldi ve son sıradan kurtulma umutlarını artırdı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Baş dönmesi için gitti, gerçeği öğrenince şoke oldu! Yüz bin kişiden 10'unda görülüyorBaş dönmesi için gitti, gerçeği öğrenince şoke oldu! Yüz bin kişiden 10'unda görülüyor
PARTNERFestivale Tamer Karadağlı'nın tavırları damga vurdu! Ödülü verdiği oyuncu tepki gösterdiFestivale Tamer Karadağlı'nın tavırları damga vurdu! Ödülü verdiği oyuncu tepki gösterdi
İtalya Batshuayi'yi üzdü, bronz madalyayı kaptıİtalya Batshuayi'yi üzdü, bronz madalyayı kaptı
Anahtar Kelimeler:
Enner Valencia
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ömer Çelik'in sözleri sonrası gençler ayağa kalktı

Ömer Çelik'in sözleri sonrası gençler ayağa kalktı

İnsan kemikleri bulundu! 9 yıllık sır olayda yeni gelişme

İnsan kemikleri bulundu! 9 yıllık sır olayda yeni gelişme

Formula 1 Türkiye Grand Prix'si sonrası skandal görüntüler

Formula 1 Türkiye Grand Prix'si sonrası skandal görüntüler

Galatasaray'dan asrın bombası!

Galatasaray'dan asrın bombası!

Galatasaray'da büyük kriz!

Galatasaray'da büyük kriz!

Sosyal medyada dalga konusu oldu!

Sosyal medyada dalga konusu oldu!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Burak Yılmaz büyük tepki çekti

Burak Yılmaz büyük tepki çekti

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Emre Belözoğlu geldiği gibi gidebilir!

Emre Belözoğlu geldiği gibi gidebilir!

Attığı golü ölen ağabeyine adayınca PFDK'lık oldu

Attığı golü ölen ağabeyine adayınca PFDK'lık oldu

Emre Belözoğlu'ndan G.Saray'a büyük kıyak!

Emre Belözoğlu'ndan G.Saray'a büyük kıyak!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.