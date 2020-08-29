Enner Valencia'nın kız kardeşi operasyonla kurtarıldı

Geçtiğimiz günlerde 8 kişilik silahlı bir grup tarafından kaçırılan Enner Valencia'nın kız kardeşi Erci Valencia, Ekvador polisinin düzenlediği operasyonla kurtarıldı. Ekvadorlu futbolcunun kardeşinin kurtarılma anı görüntüleri de sosyal medyada büyük ses getirdi.
Enner Valencia, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, kardeşinin kurtarılmasında emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Ben ve ailem adına teşekkür ederim. Bu zorlu zamanımda sevgi ve desteklerini gösteren herkese teşekkür etmek istiyorum" dedi.
(DHA)
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