Enner Valencia'ya İstanbul devinden resmi teklif! Gidiyor mu?

Fenerbahçe'de bu sezon attığı gollerle takımı sırtlayan yıldız oyuncu sarı-lacivertlilerle bir türlü anlaşamıyor. Piyasa değeri 3 milyon Euro olan 33 yaşındaki golcü oyuncu Fenerbahçe ile parada anlaşamıyor.

2 MİLYON EURO'DAN 3 YILLIK SÖZLEŞME

Fenerbahçe yönetimi, Enner Valencia'nın menajeriyle yaptığı görüşmede 1.5 milyon Euro'luk maaşını değiştirmeyerek 1+1 yıllık sözleşme teklif etti. Valencia cephesi bu teklife karşı teklif yaparak maaşına zam istedi. Yıllık 2 milyon Euro'dan 3 yıllık sözleşme isteyen Valencia, Fenerbahçe ile bir türlü anlaşamadı.

BAŞAKŞEHİR TEKLİFİNİ İLETTİ

Fenerbahçe ile anlaşamayan Valencia için Medipol Başakşehir'in devreye girdiği iddia edildi. Golcü oyuncuya istediği parayı vermeye hazır olduğunu ileten İstanbul temsilcisi, Valencia'nın Fenerbahçe ile anlaşamaması durumunda devreye girerek renklerine bağlamayı düşünüyor.



