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Ennio Morricone hayatını kaybetti! Oscar ödüllü İtalyan bestekar Ennio Morricone kimdir?

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2020 01:00 | Son Güncelleme

Oscar ödüllü İtalyan bestekar Ennio Morricone’nin hayatını kaybetti. Western tarzında yaptığı müziklerle ün kazanan Morricone 2016 yılında 88. Oscar Ödülleri'nde The Hateful Eight filmine yaptığı müziklerle En İyi Film Müziği dalında Oscar kazandı. Peki Ennio Morricone kimdir? Hangi film müziklerini yaptı? İşte Ennio Morricone hakkında bilgiler.

Ennio Morricone hayatını kaybetti! Oscar ödüllü İtalyan bestekar Ennio Morricone kimdir?

Film müziklerinin efsane ismi dünyaca ünlü İtalyan besteci Ennio Morricone 91 yaşında hayatını kaybetti.

İtalyan basınında yer alan haberlerde, Oscarlı müzisyen Morricone'nin Roma'da tedavi gördüğü klinikte gece saatlerinde hayatını kaybettiği açıklandı.

ROMA'DAKİ EVİNDE DÜŞTÜ

Morricone’nin birkaç gün önce Roma’daki evinde düşerek uyluk kemiğini kırdığı ve bir süredir tedavi gördüğü belirtilen haberlerde, cenaze töreninin aile arasında özel şekilde yapılacağı ifade edildi.

İTALYA BAŞBAKANI'NDAN MESAJ

Başbakan Giuseppe Conte, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Şef Ennio Morricone’nin sanatsal dehasını ve onu her zaman minnetle hatırlayacağız. Hayal etmemizi, duygulanmamızı, düşünmemizi sağlayan notaları, müzik ve sinema tarihinde silinmez şekilde kalacak" ifadesini kullandı.

ENNIO MORRICONE KİMDİR?

1928 doğumlu İtalyan müzisyen Ennio Morricone, 20. yüzyılın en tanınmış ve takdir görmüş film müzisyenlerinden biri olarak kabul edilir. 500'den fazla film ve diziye müzikleriyle hayat vermiştir, ancak en fazla Sergio Leone filmlerine yaptığı müziklerle hatırlanmaktadır.

Bestecinin çalışmaları elektronika'dan rock'a, konçerto'dan avant-garde caz'a kadar çok geniş bir yelpazenin içinde yer alır. Bunların nispeten az bir kısmı Western tarzında olmasına rağmen, en çok bu işleriyle ün kazanmıştır. Morricone'nin minimal, rafine müzik tarzı bilhassa İyi, Kötü, Çirkin (Sergio Leone, 1966) ve Once Upon a Time in the West (Sergio Leone, 1968) gibi klasik spagetti westernlerinde kendini gösterir. Yine Sergio Leone'nin 1984 yapımı unutulmaz filmi Once Upon a Time in America filminin de müzikleri onun elinden çıkmıştır. Daha yakın zamanlarda, Misyon (The Mission, Roland Joffé, 1986), Dokunulmazlar (The Untouchables, Brian DePalma, 1987), ve Cinema Paradiso (Giuseppe Tornatore, 1988) gibi filmlere yaptığı müziklerle konuşulmuş ve olumlu eleştiriler almıştır.

Günümüz yönetmenleri, başta Quentin Tarantino olmak üzere Morricone'nin geçmiş çalışmalarına filmlerinde yer vermeyi sürdürmektedir. Morricone, 2007 yılında Onursal Oscar Ödülü'ne layık görülmüştür. 2016 yılında 88. Oscar Ödülleri'nde The Hateful Eight filmine yaptığı müziklerle En İyi Film Müziği dalında Oscar kazanmıştır.

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