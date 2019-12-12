Entegre Sağlık Bakım Hizmetleri Konferansı

Sağlık Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe, bir otelde düzenlenen konferansta, Entegre Bakım Hizmetleri Sunum Sistemi'nin, çeşitli sağlık hizmet sunucularını organize eden, sürekli bakım sağlayan, koordineli ve iş birliğine dayalı bir ağ olduğunu vurgulayarak, bu ağdan beklenen faydaları elde etmek için uygun bir politika ortamının varlığı, güçlü sistem liderliği, profesyonel bağlılık ve iyi yönetişimin gerektiğini ifade etti.

2003'TE SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI BAŞLATILMIŞTI

Türkiye'nin, sağlık hizmetlerinin insan merkezli olarak etkili, verimli ve hakkaniyete uygun bir şekilde organize edilmesi, finansmanının sağlanması amacıyla 2003'te "Sağlıkta Dönüşüm Programı"nı başlattığını anımsatan Meşe, bu programın temel bileşenlerinden birinin de güçlendirilmiş temel sağlık hizmetleri ve aile hekimliği olduğunu söyledi.

Meşe, bu minvalde 2010'da tüm Türkiye'de Aile Hekimliği Sistemi'nin uygulamaya konduğunu, daha sonra sağlığa yönelik risklerden birey ve toplumu korumak, sağlıklı hayat tarzını teşvik etmek, birinci basamak sağlık hizmetlerini güçlendirmek ve bu hizmetlere erişimi kolaylaştırmak amacıyla 2017'de Sağlıklı Hayat Merkezleri'nin hayata geçirilmeye başlandığını belirtti.