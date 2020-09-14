Entrikalarla dolu "Klas" hayatlar: Suits konusu ve oyuncuları

2011 yılında USA Network kanalında yayınlanmaya başlayan Suits dizisi belirli bir meslek grubunu merkeze alıyor. Dizi tempolu anlatımıyla diğer yapımların arasından sıyrılmayı başardı. Avukatların dünyasını dram ve komediyle harmanlayarak anlatan Suits son bölümü ile 2019 senesinde son kez seyirciyle buluştu ve dizi ekranlara veda etti. Dizinin yaratıcıları arasında Doug Liman, David Bartis ve Gene Klein gibi başarılı isimleri görüyoruz. 2010'lu yılların en büyük fenomenlerinden biri olan Suits konusu ve oyuncuları hakkındaki detayları inceledik. Hazırsanız başlayalım. Suits Dizisi Konusu Suits konusu itibarıyla avukatların dünyasını merkeze alıyor. Her bölümü ile izleyicilerden çok yüksek puanlar alan ve sinema tadında bir seyir keyfi sunan Suits, sadece pilot bölümüyle bile başarısını kanıtlıyor. Suits dizisinin konusu, baş karakterlerden biri olan Mike Ross'un ertelediği hayallerinin peşinden gidişini anlatıyor. Mike Ross, görsel hafızası aşmış durumda ve üstün zekalı bir genç olsa da üniversiteden atılmış. Bu nedenle hayatını yoluna koymakta güçlük çekiyor, başkalarının yerine sınavlara girerek geçimini sağlamaya çalışıyor.

Üniversiteden atılmasına neden olan arkadaşının uyuşturucu kuryesi olmayı kabul ettiğinde ise tüm hayatı değişmeye başlıyor. Polislerden kaçarken kendini umulmadık bir yerde buluyor; New York'un en gözde avukatlarından Harvey Specter'ın düzenlediği bir iş görüşmesinde! Harvey Specter; başarısını sınır tanımayan bir avukat olmasına borçlu, bu nedenle hukuk fakültesinden atılmış olsa da onda bir ışık gördüğü için Mike Ross'u işe alıyor. Bunu yapabilmek için de şirketteki herkese Mike'ın Harvard'ta hukuk bitirdiğini söylüyor çünkü Harvard mezunları dışında hiç kimse şirkette avukatlık yapamıyor. Sadece Harvey ve Mike'ın bildiği bir yalanla avukatlık maceralarına atılan ikilinin hayatından eğlence ve gerilim eksik olmuyor. Suits Dizisi Karakterleri / Oyuncuları Suits dizisi "klas" entrikalarıyla ve anlattığı dünyanın kendine has olayları ile izleyicileri çekse de dizinin en önemli unsurlarından biri de karakterleri ince ince işleme başarısı. Sadece dizinin iki ana karakteri değil, şirketteki her karakter oldukça başarılı bir öykü ve oyunculukla karşımıza çıkıyor. Suits cast seçiminin bu kadar başarılı olması, karakterlerin de çok sevilmesini sağladı. Sizin için Suits oyuncuları ve karakterleri hakkında kısa bir liste hazırladık.

Harvey Specter (Gabriel Macht) Harvey Specter karakteri New York'un çetrefilli avukatlık dünyası içinde en çok öne çıkan isimlerden biri. Çalıştığı avukatlık şirketinin en gözde isimlerinden biri olan Harvey, bu sayede yardımcı savcılık da yaptı. İnsanları kısa sürede analiz edebilen Harvey, şirketin diğer gözdelerinden Daniel Hardman'le pek anlaşamıyor. Asistanı olarak işe aldığı Mike ile beraber en zorlu davalara bile dahice çözümler bulabiliyor. The Spirit filmindeki rolüyle tanınan Gabriel Macht'ın yıldızını parlatan proje Suits dizisi oldu. Mike Ross (Patrick J. Adams) Üniversiteden atılan ve sonrasında geçimini arkadaşlarının yerine sınavlara girerek sağlamaya başlayan Mike, aslında olağanüstü zeki biri. Hayatını bu şekilde sürdürmek istemeyen Mike, Harvey Specter'la yaptığı bir görüşmenin ardından New York'un en saygın hukuk şirketlerinden birinde avukatlığa başlıyor. Harvey Specter'ın asistanı olarak çalışabilmesi için herkese Harvard hukuk mezunu olduğunu söyleyen Mike, keskin zekası, özellikle görsel hafızası, sayesinde çok kısa sürede başarı sağlıyor.

Kanadalı aktör Patrick J. Adams Suits dizisi sayesinde adını aranılan oyuncular listesine yazdırdı. Donna Paulsen (Sarah Rafferty) Suits Donna karakteri, baş karakter Harvey Specter'ın zeki asistanı olarak karşımıza çıkıyor. Donna bir dönem Harvey'le ilişki yaşasa da nişanlısını aldattığı için Harvey'in güvenini kaybediyor. Bu yüzden Donna ve Harvey'in iş dışındaki ilişkisi de oldukça karmaşık. Law and Order ve The Devil Wears Prada'daki rolleriyle tanınan Sarah Rafferty, Suits dizisi sayesinde popülerleşti. Rachel Zane (Meghan Markle) Suits Rachel karakteri tıpkı Mike gibi hukuk eğitimi almasa da şirkette asistanlık yapıyor. Mike ve Harvey'in sürekli etrafında olan Rachel, Mike'ın ilgisini çekse de ona karşı mesafesini korumayı başarıyor. Meghan Markle Suits dizisindeki Rachel karakteriyle hatırlanıyor olabilirdi, tabii İngiltere Kraliyet ailesine katılmasaydı! Prens Harry'yle olan evliliğiyle tüm dünyanın ilgi odağı olan Meghan Markle, şu an Sussex Düşesi. Louis Litt (Rick Hoffman) Louis Litt, Mike ve Harvey'e oldukça zor anlar yaşatıyor. Pearson Hardman şirketindeki finansal suçları tespit etmekle görevli olan Louis, bu uzmanlığını kendi çıkarları için kullanmaktan çekinmiyor.