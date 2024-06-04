Entübe edilmişti! Aşk-ı Memnu'nun Şayeste'si Fatma Karanfil'den acı haber

Aşk-ı Memnu dizisinde hayat verdiği Şayeste karakteriyle hafızalara kazınan Yeşilçam’ın usta ismi Fatma Karanfil’in yaşam savaşı verdiği ortaya çıkmıştı.

ENTÜBE EDİLMİŞTİ!

Kansere yakalanan Karanfil’in rahatsızlığına teşhis konulduğunda çoklu metastasın başladığı öğrenilmişti.

Dördüncü evre kanser olan Karanfil, tedavi gördüğü Florya’daki hastanede yoğun bakımda entübe edilmişti.

Usta oyuncudan acı haber geldi. Fatma Karanfil hayatını kaybetti. Vefat haberini menajeri sosyal medya hesabından duyurdu.

MENAJERİ DUYURDU

Usta oyuncunun menajeri Aslı İslamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları ifade etti:

"Değerli oyuncumuz Fatma Karanfil'i kaybettik.

Türk sinema ve tiyatrosunun saygın isimlerinden, çok değerli oyuncumuz Fatma Karanfil'in vefatını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Sanat hayatı boyunca pek çok başarılı projede yer alan ve birçok ödüle layık görülen Fatma Karanfil, yalnızca oyunculuğuyla değil, aynı zamanda zarafeti, çalışkanlığı ve insanlığı ile de örnek alınan bir isimdi. Bu acı kaybın derin üzüntüsünü yaşarken, Fatma Karanfil'e Allah'tan rahmet diliyor, başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Işığı hiç sönmeyecek, kalplerimizde ve sanat dünyasında daima parlayacaktır. Mekanın cennet olsun, değerli Fatma Karanfil. Tüm sanat camiasına ve kamuoyuna duyurulur."

FATMA KARANFİL KİMDİR?

Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Fatma Karanfil, 3 Şubat 1952 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldi.

LCC'de eğitim alan sanatçı, 1968'de Ses dergisi yarışmasında kazandığı üçüncülükle sinemaya başladı. 1975'te Ali Kocatepe ile evlenip daha sonra ayrılan sanatçı; 1976 - 1980 yılları döneminde Londra'ya tekstil eğitimi almaya gitti. 1984'te ikinci kez evlendi. Göğüs kanserine yakalanıp atlattıktan sonra, 2001'de yeniden sahnelere döndü.

Yeşilçam’ın unutulmayan yapımlarından "Keloğlan'da "Fatma"karakterini canlandıran Karanfil, son olarak "Aşk-ı Memnu" dizisindeki "Şayeste" rolüyle hafızalara kazındı.





