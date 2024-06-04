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Hande Sarıoğlu ve Rasim Ozan Kütahyalı birlikte! O poza yorum yağdı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
04.06.2024 07:51
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Gazeteci Nagehan Alçı ile 13 yıl süren evliliğini geçtiğimiz yıl noktalayan Rasim Ozan Kütahyalı, yeni bir aşka yelken açmasıyla gündemdeydi. Son olarak ise Kütahyalı'nın Hande Sarıoğlu ile pozu sosyal medyayı salladı.

Hande Sarıoğlu ve Rasim Ozan Kütahyalı birlikte! O poza yorum yağdı

Gazeteci Nagehan Alçı ile 2023'te tek celsede boşanan Rasim Ozan Kütahyalı yeni aşkıyla gündemdeydi. Rasim Ozan Kütahyalı Pınar Ayaz ile aşk pozu verince adından söz ettirdi.

Kütahyalı şimdi de yeni partneriyle dikkat çekti. Hande Sarıoğlu, Rasim Ozan Kütahyalı ile poz vererek "Hayda, bu ikili şaka. Çok yakında. Şimdi, güldük eğlendik hadi, ligi kapatalım, önümüzdeki maçlara bakalım Euro 2024‘e sayılı günler kaldı, milli heyecan dört bir yanı sardı" diyerek birlikte program yapacaklarını duyurdu.

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Ancak bu poz Hande Sarıoğlu'nun bazı takipçilerini mutlu etmedi.

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Spikere "Ya ne alaka", "Ben izlemem", "Bu adamla ne işin var ya", "Tencere kapak", "Başka isim mi yoktu yapma Hande" yorumları geldi.

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Hande Sarıoğlu
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