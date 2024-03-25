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  4. Entübe edilmişti! Kadir İnanır'ın sağlık durumuna dair yeni detaylar

Entübe edilmişti! Kadir İnanır'ın sağlık durumuna dair yeni detaylar

25.03.2024 13:31
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Usta oyuncu Kadir İnanır 24 Mart sabah saatlerinde apar topar hastaneye kaldırılmıştı. Usta oyuncunun inme geçirdiği ve ameliyata alındığı bildirilmişti. Entübe edilen Kadir İnanır'dan güzel haber geldi.

Entübe edilmişti! Kadir İnanır'ın sağlık durumuna dair yeni detaylar

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Kadir İnanır'ın sağlık durumu nasıl? Sanatçı Kadir İnanır, Beykoz'daki ikametinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı.

Kadir İnanır'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Tıkalı olan serebral arter damarının başarılı bir operasyonla açılmasının ardından yoğun bakıma alınmış; entübe edilmiş ve uyutulmuş olarak takibine karar verilmiştir" ifadelerini kullandı.

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KADİR İNANIR'A NE OLDU?

Kadir İnanır'ın son durumuna dair yeni bilgiler geldi. İnanır'a dair HaberTürk'te yer alan haberde "Anjiyo yöntemiyle damar açılmıştı. Önlem amaçlı entübe edilmişti. 2 gün boyunca uyutulacaktı ancak genel durumundaki seyir olumlu devam ettiği için uyandırılma işlemi bugün de yapılabilir" denildi.

Bu haber Kadir İnanır hayranlarını sevindirdi. Jülide Kural ise hayat arkadaşını bir an olsun yalnız bırakmıyor.

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Kadir İnanır Oyuncu
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