Enzo: Yağmurda Yarış Sanatı konusu ve oyuncuları! Enzo: Yağmurda Yarış Sanatı filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? TRT1 yayın akışı

Enzo: Yağmurda Yarış Sanatı filmi konusu ve oyuncuları sinema severler tarafından araştırılıyor. Bu akşam saat 20.00'de TRT1'de ekrana gelecek olan Enzo: Yağmurda Yarış Sanatı, orijinal adıyla The Art of Racing in the Rain filmi merakla bekleniyor. Bol dramlı, komedili ve ilgi çekici konusu ile dikkat çeken filmin yönetmenliğini Simon Curtis yapıyor. İşte Simon Curtit'in yönettiği Enzo: Yağmurda Yarış Sanatı filmi ile ilgili merak edilenler...

ENZO: YAĞMURDA YARIŞ SANATI KONUSU

Garth Stein'in yayımlanır yayımlanmaz en çok satanlar listesine giren ve tam 23 dile çevrilen kitabı The Art of Racing in the Rain'den uyarlanan film, Enzo isimli yaşlı bir golden cinsi köpeğin gözünden, insan hayatına şefkatli bir bakış atıyor. Enzo tüm hayatını, çevresinde akıp giden dünyayı gözlemleyerek ve bir araba yarışçısı olan sahibi Denny, onun beyin tümörü savaşı veren eşi Eve ve kızları Zoe'den oluşan ailesinden aldığı hayat derslerini uygulayarak geçirmektedir.



ENZO: YAĞMURDA YARIŞ SANATI

Milo Ventimiglia

Kevin Costner

Amanda Seyfried

Kathy Baker

Ryan Kiera Armstrong

Martin Donovan

Gary Cole

