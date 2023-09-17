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  4. Enzo: Yağmurda Yarış Sanatı konusu ve oyuncuları! Enzo: Yağmurda Yarış Sanatı filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? TRT1 yayın akışı

Enzo: Yağmurda Yarış Sanatı konusu ve oyuncuları! Enzo: Yağmurda Yarış Sanatı filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? TRT1 yayın akışı

17.09.2023 19:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Enzo: Yağmurda Yarış Sanatı (The Art of Racing in the Rain) filmi ile ilgili aramalar filmin TRT1 yayın akışı listesinde yer almasıyla hız kazandı. Kevin Costner ve Milo Ventimiglia'nın başrolde olduğu aksiyon ve macera tarzındaki Enzo: Yağmurda Yarış Sanatı filmi bu akşam televizyonda ekrana gelecek. Her yayınlandığında büyük bir ilgi ile izlenen filme yine filme ilgi oldukça yoğun. Peki, Enzo: Yağmurda Yarış Sanatı filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? TRT1 yayın akışı

Enzo: Yağmurda Yarış Sanatı filmi konusu ve oyuncuları sinema severler tarafından araştırılıyor. Bu akşam saat 20.00'de TRT1'de ekrana gelecek olan Enzo: Yağmurda Yarış Sanatı, orijinal adıyla The Art of Racing in the Rain filmi merakla bekleniyor. Bol dramlı, komedili ve ilgi çekici konusu ile dikkat çeken filmin yönetmenliğini Simon Curtis yapıyor. İşte Simon Curtit'in yönettiği Enzo: Yağmurda Yarış Sanatı filmi ile ilgili merak edilenler...

ENZO: YAĞMURDA YARIŞ SANATI KONUSU

Garth Stein'in yayımlanır yayımlanmaz en çok satanlar listesine giren ve tam 23 dile çevrilen kitabı The Art of Racing in the Rain'den uyarlanan film, Enzo isimli yaşlı bir golden cinsi köpeğin gözünden, insan hayatına şefkatli bir bakış atıyor. Enzo tüm hayatını, çevresinde akıp giden dünyayı gözlemleyerek ve bir araba yarışçısı olan sahibi Denny, onun beyin tümörü savaşı veren eşi Eve ve kızları Zoe'den oluşan ailesinden aldığı hayat derslerini uygulayarak geçirmektedir.
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ENZO: YAĞMURDA YARIŞ SANATI

Milo Ventimiglia
Kevin Costner
Amanda Seyfried
Kathy Baker
Ryan Kiera Armstrong
Martin Donovan
Gary Cole

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TRT1 YAYIN AKIŞI

06:25 Beni Böyle Sev
08:25 Alparslan: Büyük Selçuklu
11:45 Enine Boyuna
13:00 Hayatımın Neşesi
15:50 Benim Güzel Ailem
19:00 Ana Haber
20:00 Yabancı Sinema Enzo: Yağmurda Yarış Sanatı
22:20 Yabancı Sinema Hitman Ajan 47
00:20 Kendi Düşen Ağlamaz
03:05 Alparslan: Büyük Selçuklu

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