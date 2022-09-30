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EPDK'den kaynak bazında destekleme bedelinin belirlenmesine ve uygulanmasına ilişkin karar

30.09.2022 10:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EPDK'den kaynak bazında destekleme bedelinin belirlenmesine ve uygulanmasına ilişkin karar

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), kaynak bazında destekleme bedelinin belirlenmesine ve uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar yeniden düzenlendi.

EPDK'nin konuya ilişkin kurul kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, ikili anlaşma miktarlarının destekleme bedeli hesabında kullanılması amacıyla piyasa katılımcıları tarafından, nihai tüketiciye kadar sabit fiyat ile düzenlenmiş olan ikili anlaşmalara dair sözleşmeler ile sözleşmelere ilişkin faturanın noter onaylı suretleri ve birden fazla tesis bulunması durumunda üretim tesisi bazında dağılımına ilişkin üretim programını gösteren beyanı da piyasa işletmecisine iletilecek.

Destekleme bedeli kapsamında piyasa katılımcılarından talep edilecek teminat tutarları formülü de düzenlemede yer aldı.

Öte yandan, görevli tedarik şirketleri tarafından "yeşil tarife" seçen tüketicilere 1 Ekim'den itibaren uygulanacak tarife tabloları da onaylandı.

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