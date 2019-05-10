Epic Games Fortnite’ın 9. sezonuna start verdi

Biz de sizler için Fortnite 9.00 güncellemesi ile öne çıkan yenilikleri bir araya getirdik. PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, iOS ve Android için çıkan güncelleme ile bakalım neler geliyor? Fortnite 9.00 güncellemesi ile gelen yenilikler! Silah ve eşyalar



Çatışma Pompalı Tüfeği eklendi. oYarı otomatik. 10 fişek alır. Bir kerede 9 saçma atar ve 73/77/81 taban hasar verir. Az yayılır ve atış hızı yüksektir. Kafadan vuruş çarpanı 1,70x. Yeniden doldururken silaha 2 fişek alır. oNadir, Destansı ve Efsanevi çeşitleri mevcut. oYer ganimetlerinde, sandıklarda, mühimmat desteklerinde ve otomatlarda bulunabilir. Taktiksel Pompalı Tüfeklerin hasarı düzenlendi. oTaban hasarı 66/70/74’ten 71/75/79’a çıkarıldı. Tambur Şarjörlü Tüfek’in ortaya çıkma oranı %16.732 iken azaltılarak %7.155 yapıldı. Patlayıcı Yay’ın ortaya çıkma oranı %1.292 iken azaltılarak %.755 yapıldı. El bombası mahzenden çıkarıldı. Pompalı Bomba mahzene kaldırıldı. Gömülü Hazine mahzene kaldırıldı. Klasik Pompalı Tüfek mahzene kaldırıldı. Zehirli Ok Tuzağı mahzene kaldırıldı. Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Xiaomi çok şaşıracağınız bir yarışma düzenliyor Elektrikli otobanlar yakında kullanımda!

Dürbünlü Altıpatlar mahzene kaldırıldı. Susturuculu Taarruz Tüfeği mahzene kaldırıldı. Termal Taarruz Tüfeği mahzene kaldırıldı. Balonlar mahzene kaldırıldı. Oynanış



Hava Halkaları oTünellerin içinden geçen hava akımı oyuncuları akış yönüne doğru taşır. Oyuncular hava akımının gittiği yöne doğru daha hızlı hareket eder ve yön değiştirebilir. İlave hız kazanmak için yön tuşlarını kullanın. Daha yüksek hızlara ulaşmak için karakterinizi aşağı yukarı daldırmayı deneyin. oOyuncular, tüplerden çıkarken hareket hızlarına ve çıkış açılarına bağlı olarak dışarı fırlar. oHava Halkalarına her türlü araç ve fırlatılabilen şey girebilir. Rüzgâr Pervaneleri oHaritanın çeşitli yerlerinde bulabileceğiniz klima fanlarından çıkan güçlü hava akımı oyuncuları kısa mesafelere fırlatır ve oyuncular bundan düşme hasarı almaz. Fortbyte’lar oFortbyte’lar, Savaş Bileti sahiplerinin toplayabildiği 100 bilgisayar çipinden oluşan bir seridir. Fortbyte’ları topladıkça gizli bir

resmin şifresini çözmeye başlayacaksınız. Hepsini toplayarak yeni ödüller açabilir ve 9. Sezon’un sırlarını açığa çıkarabilirsiniz.

o9. Sezon’un ilk gününde adanın çeşitli yerlerine gizlenmiş 18 Fortbyte olacak. Sonraki her gün en az 1 Fortbyte daha açılacak. Oyundaki Fortbyte’lar veya ileride gelecek olanlar hakkında detaylı bilgileri ve daha fazlasını Görevler Sekmesi’nde bulabilirsiniz. o9. Sezon bittikten sonra Fortbyte toplamaya devam edemeyeceksiniz. Bağlantısı kesilen oyuncular 60 saniye boyunca adada durmaya devam edecek. Hâlâ hasar alabilecekler ve avlama puanı kazandırabilecekler. Sınırlı süreli modlar



ÜÇLÜ

Üç Kişilik Ekiplerle Klasik Battle Royale SOM ALTIN

Efsanevi silahları kullanarak sonuna kadar mücadele edin! TEK ATANLAR

Düşük yerçekimi. Oyuncuların 50’şer canı var. Moddaki tek silah keskin nişancı tüfeği ve iyileştiren eşya olarak sadece sargı bezi bulunuyor. Yükseğe sıçrayın ve iyi nişan alın! Etkinlikler

World Cup’a zaten davetiye kazanmış olan oyuncular artık etkinlik sıralamalarında World Cup rozetiyle işaretli görünecek. Artık Sıralamalar’daki oyunları, en yüksek dereceye sahip oyuncuların katıldıklarını önce gösterecek şekilde düzenleyebilirsiniz. Böylece, en kritik maçları sıralamaya bakarak kolaylıkla anlayabilirsiniz.

Oyun içi gösterge panelinde artık Arena maçlarının puanlarıyla hafta sonu turnuva maçlarının puanları birbirinden farklı simgelerle görünecek. Performans



Nintendo Switch’te kare hızında iyileştirme yapıldı; bu iyileştirme, özellikle de çok fazla karakterin ekranda olduğu durumlarda kendini gösterecek. Hava dalışından sonra bazı karakterlerin görünmez olması sorunu çözüldü. Mobil



Artık araçlardayken otomatik ateş tetiklenebilecek. Gösterge Paneli Düzen Aracı’na avlama akışının satır sayısını arttırma ayarı eklendi. Artık zıplarken kısayol çubuğundaki bir şeyi yere atabilecek veya yuvalarda sürükleyebileceksiniz. Android’de X-4 Fırtınakanat’ın hız takviyesi tuşunun yeri değiştirildi çünkü ona basarken yanlışlıkla anasayfa butonuna basılabiliyordu. Ekip dizilimi özelliği artık kullanılabilir Kısayol çubuğundaki yuvaların geç yanıt vermesi sorunu çözüldü. Silah simgeleri artık kısayol çubuğunda doğru şekilde görünecek. Oyun Kumandası Ayarları sekmesindeki Ölü Alan kaydırma çubuklarından bozuk olanlar düzeltildi.