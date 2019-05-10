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Epic Games Fortnite’ın 9. sezonuna start verdi

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TEKNOLOJİ  | 10.05.2019 11:02 | Son Güncelleme

Epic Games geçtiğimiz günlerde duyurduğu Fortnite 9. sezona bugün start verdi. Fortnite 9.00 güncellemesi ile başlayan 9. sezonda oyuncuları bir ton yenilik bekliyor. Özellikle mobil alanda yapılan yenilikler ile dikkat çeken Fortnite, oyunda yaşana bütün sorunları çözmesi ile büyük beğeni toplayacak.

Epic Games Fortnite’ın 9. sezonuna start verdi

Biz de sizler için Fortnite 9.00 güncellemesi ile öne çıkan yenilikleri bir araya getirdik. PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, iOS ve Android için çıkan güncelleme ile bakalım neler geliyor?

Fortnite 9.00 güncellemesi ile gelen yenilikler!

Silah ve eşyalar

Çatışma Pompalı Tüfeği eklendi.

oYarı otomatik.

10 fişek alır.

Bir kerede 9 saçma atar ve 73/77/81 taban hasar verir.

Az yayılır ve atış hızı yüksektir.

Kafadan vuruş çarpanı 1,70x.

Yeniden doldururken silaha 2 fişek alır.

oNadir, Destansı ve Efsanevi çeşitleri mevcut.

oYer ganimetlerinde, sandıklarda, mühimmat desteklerinde ve otomatlarda bulunabilir.

Taktiksel Pompalı Tüfeklerin hasarı düzenlendi.

oTaban hasarı 66/70/74’ten 71/75/79’a çıkarıldı.

Tambur Şarjörlü Tüfek’in ortaya çıkma oranı %16.732 iken azaltılarak %7.155 yapıldı.

Patlayıcı Yay’ın ortaya çıkma oranı %1.292 iken azaltılarak %.755 yapıldı.

El bombası mahzenden çıkarıldı.

Pompalı Bomba mahzene kaldırıldı.

Gömülü Hazine mahzene kaldırıldı.

Klasik Pompalı Tüfek mahzene kaldırıldı.

Zehirli Ok Tuzağı mahzene kaldırıldı.

Dürbünlü Altıpatlar mahzene kaldırıldı.

Susturuculu Taarruz Tüfeği mahzene kaldırıldı.

Termal Taarruz Tüfeği mahzene kaldırıldı.

Balonlar mahzene kaldırıldı.

Oynanış

Hava Halkaları

oTünellerin içinden geçen hava akımı oyuncuları akış yönüne doğru taşır.

Oyuncular hava akımının gittiği yöne doğru daha hızlı hareket eder ve yön değiştirebilir.

İlave hız kazanmak için yön tuşlarını kullanın. Daha yüksek hızlara ulaşmak için karakterinizi aşağı yukarı daldırmayı deneyin.

oOyuncular, tüplerden çıkarken hareket hızlarına ve çıkış açılarına bağlı olarak dışarı fırlar.

oHava Halkalarına her türlü araç ve fırlatılabilen şey girebilir.

Rüzgâr Pervaneleri

oHaritanın çeşitli yerlerinde bulabileceğiniz klima fanlarından çıkan güçlü hava akımı oyuncuları kısa mesafelere fırlatır ve oyuncular bundan düşme hasarı almaz.

Fortbyte’lar

oFortbyte’lar, Savaş Bileti sahiplerinin toplayabildiği 100 bilgisayar çipinden oluşan bir seridir. Fortbyte’ları topladıkça gizli bir
resmin şifresini çözmeye başlayacaksınız. Hepsini toplayarak yeni ödüller açabilir ve 9. Sezon’un sırlarını açığa çıkarabilirsiniz.

o9. Sezon’un ilk gününde adanın çeşitli yerlerine gizlenmiş 18 Fortbyte olacak. Sonraki her gün en az 1 Fortbyte daha açılacak. Oyundaki Fortbyte’lar veya ileride gelecek olanlar hakkında detaylı bilgileri ve daha fazlasını Görevler Sekmesi’nde bulabilirsiniz.

o9. Sezon bittikten sonra Fortbyte toplamaya devam edemeyeceksiniz.

Bağlantısı kesilen oyuncular 60 saniye boyunca adada durmaya devam edecek. Hâlâ hasar alabilecekler ve avlama puanı kazandırabilecekler.

Sınırlı süreli modlar

ÜÇLÜ
Üç Kişilik Ekiplerle Klasik Battle Royale

SOM ALTIN
Efsanevi silahları kullanarak sonuna kadar mücadele edin!

TEK ATANLAR
Düşük yerçekimi. Oyuncuların 50’şer canı var. Moddaki tek silah keskin nişancı tüfeği ve iyileştiren eşya olarak sadece sargı bezi bulunuyor. Yükseğe sıçrayın ve iyi nişan alın!

Etkinlikler
World Cup’a zaten davetiye kazanmış olan oyuncular artık etkinlik sıralamalarında World Cup rozetiyle işaretli görünecek.

Artık Sıralamalar’daki oyunları, en yüksek dereceye sahip oyuncuların katıldıklarını önce gösterecek şekilde düzenleyebilirsiniz. Böylece, en kritik maçları sıralamaya bakarak kolaylıkla anlayabilirsiniz.

Oyun içi gösterge panelinde artık Arena maçlarının puanlarıyla hafta sonu turnuva maçlarının puanları birbirinden farklı simgelerle görünecek.

Performans

Nintendo Switch’te kare hızında iyileştirme yapıldı; bu iyileştirme, özellikle de çok fazla karakterin ekranda olduğu durumlarda kendini gösterecek.

Hava dalışından sonra bazı karakterlerin görünmez olması sorunu çözüldü.

Mobil

Artık araçlardayken otomatik ateş tetiklenebilecek.

Gösterge Paneli Düzen Aracı’na avlama akışının satır sayısını arttırma ayarı eklendi.

Artık zıplarken kısayol çubuğundaki bir şeyi yere atabilecek veya yuvalarda sürükleyebileceksiniz.

Android’de X-4 Fırtınakanat’ın hız takviyesi tuşunun yeri değiştirildi çünkü ona basarken yanlışlıkla anasayfa butonuna basılabiliyordu.

Ekip dizilimi özelliği artık kullanılabilir

Kısayol çubuğundaki yuvaların geç yanıt vermesi sorunu çözüldü.

Silah simgeleri artık kısayol çubuğunda doğru şekilde görünecek.

Oyun Kumandası Ayarları sekmesindeki Ölü Alan kaydırma çubuklarından bozuk olanlar düzeltildi.

Otomatik ateş etme özelliğinde düzenlemeler:

oYarı otomatik silahlar artık doğru şekilde ateş edecek.

oPompalı tüfekler ele alınırken geçen süre arttırıldı.

Dinamit fırlatırken dinamitin gideceği yolu gösteren çizgi artık kullanım esnasında doğru görünecek.

Artık Çelik Halatların bitiş noktasından ileriye kayılamayacak.

Otomatik koşmak için artık Savaş Otobüsü’nden atladıktan sonra iki kere dokunmanız yetecek.

Artık araçların hız takviyesi butonlarındaki Bekleme Süresi Süreölçeri doğru şekilde görünecek.

X-4 Fırtınakanat’a binerken kamera artık titremeyecek.

Sağa veya sola giderken ateş tuşuna bastığınızda ekranın solundaki analog görünmez oluyordu; bu sorun çözüldü.

Gösterge Paneli Düzen Aracı’nın dizilimindeki Toplama Aracı Arayüzü butonu artık görünmez değil.

Mutlu Mahalle’deki merdiven tırabzanı artık kapının içinden geçmiyor.

Önizleme ekranındaki değişken numaralar, “X” butonuyla görünecek şekilde kısmen gizlendi.

Rüya Kelebeği kozmetik içeriği artık şunları doğru şekilde gösterecek:

oKelebek

oGöz parıltısı efekti

Kara Dul’un Isırığı kazmasının görsel efekt hatası giderildi.

Top’ta koltuk değiştirince çemberin bekleme süresi sayacı kısa bir anlığına görünüyordu; bu sorun çözüldü.

Belirli tek kullanımlık eşyaların üzerinde etkileşime girme simgesinin görünmemesi sorunu çözüldü.

Çantayı açarken Giriş Engellendi hatası görünmeyecek.

iPhone XS Max’te içerik mağazası okları doğru şekilde görünecek.

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Epic Games fortnite oyun güncelleme

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