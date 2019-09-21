Epic Games Store PC oyuncularını memnun etmeye devam ediyor

Hali hazırda Steam’in en büyük rakibi konumunda yer alan Epic Games Store, kullanıcı kitlesini arttırmaya yönelik hamleler yapmaya devam ediyor.

Oyun gündemini az çok yakından takip edenlerin de bildiği üzere Epic Games, dijital mağazasına abone olan herkese, haftalık olarak ücretsiz oyunlar sunuyor.

Bu hafta ücretsiz olarak sunulan oyunlara baktığımızda ise gerçekten dolu dolu bir liste ile karşılaşıyoruz.

Eğer Epic Games Store üyesiyseniz, 26 Eylül’e kadar değeri 99TL olan Batman Arkham Collection, ve LEGO Batman Trilogy oyunlarını ücretsiz olarak kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Bilindiği üzere Batman Arkham Collection paketinde, Arkham Asylum. Arkham City ve Arkham Knight oyunları yer alıyor.

LEGO Batman Trilogy içerisinde ise LEGO Batman The Videogame, LEGO Batman 2 DC Super Heroes ve LEGO Batman 3 Beyond Gotham oyunları bulunuyor.

Eğer hala Epic Games Store’a üye değilseniz sadece birkaç dakikanızı ayırarak sisteme üye olabilirsiniz. Böylece yukarıda saydığımız oyunların tümüne ücretsiz olarak sahip olabilirsiniz.

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