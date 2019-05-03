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Epic Games Store'un yeni ücretsiz oyunu World of Goo

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TEKNOLOJİ  | 03.05.2019 06:16 | Son Güncelleme

Epic Games Store ücretsiz oyunlar vermeye devam ediyor. PC oyuncuları sevindiren platformun verdiği en son ücretsiz oyun World of Goo.

Epic Games Store'un yeni ücretsiz oyunu World of Goo

2D Boy'un geliştirdiği World of Goo, ilk olarak 2008 yılında PC için çıkış yapmış, daha sonraki yıllarda ise diğer platformlara gelmişti. Bol ödüllü bu bulmaca oyununda, "güzel ve şaşırtıcı Goo Dünyasında yaşayan milyonlarca Goo Topu keşif yapmak istiyor ama oyunda olduklarını ya da çok lezzetli olduklarını bilmiyorlar."

16 Mayıs'a kadar geçerli olan ücretsiz teklife buradan ulaşıp oyunu edinebilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
2D Boy Epic Games Store pc ücretsiz World of Goo

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