Epilepsi nöbeti geçiren birine nasıl müdahale edilmeli?

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Barış Metin, epilepsi nöbeti anında yapılması gerekenler hakkında önemli bilgiler verdi.

Epilepsi nöbetlerinin çok farklı biçimlerde gerçekleştiğini ifade eden Doç. Dr. Barış Metin, “Bazı nöbetlerde kişi fazla hareket etmez, sabit bakma ve donma tarzı davranışlar görülür. Ancak bazı nöbetlerde de yere düşme, kasılma ve vücutta atmalar olur. Özellikle düşme ve kasılmanın eşlik ettiği bu büyük nöbetler tehlikeli olabilir. Çoğu nöbette hastanın acile götürülmesine veya 112’yi aranmasına gerek yoktur. Ancak etrafta bulunan kişilerin ne yapacağını bilmesi gerekir” dedi.

HASTA BUNLARI YAŞIYORSA, 112'Yİ HEMEN ARAYIN!

Doç. Dr. Barış Metin, 112’nin hangi durumlarda aranması gerektiğini şöyle ifade etti:

“Eğer kişi hayatında ilk kez nöbet geçiriyorsa, solunum güçlüğü varsa, nöbetten sonra kendine gelemiyorsa, nöbet 5 dakikadan uzun sürüyorsa, nöbet sırasında kendini yaralamışsa, nöbet suda geçirilirse, kişide diyabet, kalp hastalığı veya gebelik varsa hemen 112 aranmalıdır.”