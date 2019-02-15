ePTTAVM’de tanzim satışları başladı! İşte fiyatlar!

Türkiye’de yaşanan bir takım ekonomik sorunlar ve doğal afetlerden dolayı sebze ve meyve fiyatları inanılmaz ölçüde zamlanmıştı. Büyük şehirlerde 16 TL’yi bulan domates ve biberin kilosundan sonra hükümet düğmeye basmış ve uygun fiyata sebze meyve satmaya başlamıştı.

Tanzim satışları olarak isimlendirilen bu satışlar, belli noktalarda başlamış ve 1.5 KM kuyruklara şahitlik etmişti. Şimdi ise bu satışlar ePTTAVM üzerinden online olarak yapılıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, tanzim satışlarının ePTTAVM üzerinden online olarak yapılabileceğini duyurdu.

Bakan Cahit Turhan konuyula ilgili; “Sebze ve meyve fiyatlarının ciddi yükselişi ile birlikte Enflasyonla Topyekûn Mücadele kapsamında vatandaşlarımıza ekonomik fayda sağlamak amacıyla uygulama koyulan tanzim satışlarını, yakın zamanda Türkiye’nin Pazaryeri Platformu epttavm.com’da başlatıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Biber: 6 TL

Patlıcan: 4.5 TL

Salatalık: 4 TL

Ispanak: 4 TL

Havuç: 2.50 TL

Maydonoz: 2.25 TL

Patates: 2 TL

Soğan: 2 TL

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