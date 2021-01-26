Epureanu ve Uğurcan Çakır’dan Süper Kupa açıklaması

Medipol Başakşehir’in kaptanı Moldovalı futbolcu Alexandru Epureanu ve Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır, Süper Kupa maçında oynayacakları final karşılaşması ile ilgili açıklamalarda bulundu.

UĞURCAN ÇAKIR: TARAFTARIMIZI MUTLU ETMEK İSTİYORUZ

Trabzonspor kaptanı Uğurcan Çakır, zor bie sezon geçirdiklerini söylerken, “Tarih en zor senesini yaşıyoruz pandeminin gölgesinde futbol oynuyoruz. Sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum. Kupa futbol süreçlerinin en güzel hediyesi Türkiye Kupası’nı kazanınca bunu yaşamıştık. Yarın şampiyonluk mücadelesi verdiğimiz rakibimize karşı oyacağız taraftarımız mutlu etmek istiyoruz. Futbolcu olarak her şarta konsantre olmak gerekiyor. Ne hava koşulu olacağını bilmiyoruz bir avantaj ve dezavantaj ol değil en iyisin yapacağız” dedi.

"OLİMPİYAT STADI BİZİM İÇİN ÖZEL"

Olimpiyat Stadı’nda Trabzonspor taraftarı olarak çok maç izlediğini söyleyen Çakır, “İstanbul’da yaşıyordum. Olimpiyat Stadı bizim için özeldi. Buraya gelip maçları izliyorduk, buraya takım kaptanı olarak geliyoruz özel bir duygu. Takım için her şeyi yapmaya çalıyorum yarın da en iyisin yapacağım. Abdullah Avcı hocamız ile güzel bir çıkış yakaladık. İyi bir aile olduk, sahaya yansıdı. Moralli geliyoruz, geçen hafta kazandık. Enerjimiz de yüksek. Yarın da galibiyetle döneriz” diye konuştu.