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Epureanu ve Uğurcan Çakır’dan Süper Kupa açıklaması

26.01.2021 21:03 | Son Güncelleme:
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Epureanu ve Uğurcan Çakır’dan Süper Kupa açıklaması

TFF Süper Kupa'nın basın toplantısı Atatürk Olimpiyat Stadı’nda yapıldı. Medipol Başakşehir takımın kaptanı Alexandru Epureanu ve Trabzonspor takım kaptanı Uğurcan Çakır açıklamalarda bulundu.

Medipol Başakşehir’in kaptanı Moldovalı futbolcu Alexandru Epureanu ve Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır, Süper Kupa maçında oynayacakları final karşılaşması ile ilgili açıklamalarda bulundu.

UĞURCAN ÇAKIR: TARAFTARIMIZI MUTLU ETMEK İSTİYORUZ

Trabzonspor kaptanı Uğurcan Çakır, zor bie sezon geçirdiklerini söylerken, “Tarih en zor senesini yaşıyoruz pandeminin gölgesinde futbol oynuyoruz. Sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum. Kupa futbol süreçlerinin en güzel hediyesi Türkiye Kupası’nı kazanınca bunu yaşamıştık. Yarın şampiyonluk mücadelesi verdiğimiz rakibimize karşı oyacağız taraftarımız mutlu etmek istiyoruz. Futbolcu olarak her şarta konsantre olmak gerekiyor. Ne hava koşulu olacağını bilmiyoruz bir avantaj ve dezavantaj ol değil en iyisin yapacağız” dedi.

"OLİMPİYAT STADI BİZİM İÇİN ÖZEL"

Olimpiyat Stadı’nda Trabzonspor taraftarı olarak çok maç izlediğini söyleyen Çakır, “İstanbul’da yaşıyordum. Olimpiyat Stadı bizim için özeldi. Buraya gelip maçları izliyorduk, buraya takım kaptanı olarak geliyoruz özel bir duygu. Takım için her şeyi yapmaya çalıyorum yarın da en iyisin yapacağım. Abdullah Avcı hocamız ile güzel bir çıkış yakaladık. İyi bir aile olduk, sahaya yansıdı. Moralli geliyoruz, geçen hafta kazandık. Enerjimiz de yüksek. Yarın da galibiyetle döneriz” diye konuştu.

"PENALTI İÇİN ÖZEL BİR ÇALIŞMA YAPMADIK"

Maçın penaltılara kalması durumunu düşünerek özel bir çalışma yapmadığını söyleyen Çakır, “Özel bir çalışma yapamadık penaltı sezgi işi. Saha içindeki duruma göre penaltılarda köşeyi biliyorum ya da bilemiyorum. İnşallah penaltılara gitmeden kazanabiliriz” dedi.

ALEXANDRU EPUREANU: KAZANMAK İSTİYORUZ

Alexandru Epureanu, Süper Kupa’da önemli bir maç oynayacaklarını söylerken, “Yarınki maçı süper Kupa maçını oynamaktan mutluyuz. Geçen sezon hedefe ulaştığımı bu sezonda bu hedefe ulaşmak istediğimizi belirtmek istiyorum geçen sezon şampiyon olduk mutlu ve heyecanlıyız yarın da zorlu bir maç oynayacağız son dönemde çıkışta olan bir takım. İyi bir takıma sahibiz. Yarın iyi işler yaparak kupayı kazanmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

"MENTAL OLARAK KİM DAHA İYİYSE O KAZANACAKTIR"

Yarınki maça en iyi hazırlanan takımın kazanacağını söyleyen tecrübeli savunmacı, “Avantaj olarak değil ancak tek maç. Final maçı. İyi bir takımız ve iyi oyuncularımız var. Mental olarak kim daha iyi hazırlandıysa kupaya o uzanacaktır” şeklinde konuştu.

"ÖZGÜVEN İÇİN KUPA ÖNEMLİ"

Lige kötü bir başlangıç yaptıklarını söyleyen Epureanu, “Hepimiz bunu düşünüyoruz. Ligin başlangıcında iyi gitmedik. Yarınki maç bir geri dönüş noktası olabilir. Ritmimizi yakalayamadık. Sahada varımızı yoğumuzu vereceğiz. Bu durumu düzeltecek olan biz oyuncularız. Böyle bir kupa bize yardımcı olabilir. Özgüven kazanmak için kupa önemli olabilir” dedi.

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