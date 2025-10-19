Mynet Trend

Erasmus'un yaratıcısı 91 yaşında hayatını kaybetti

Erasmus programının yaratıcısı Sofia Corradi, 91 yaşında Roma'da hayatını kaybetti.

Erasmus'un yaratıcısı 91 yaşında hayatını kaybetti

Erasmus programının kurucusu Sofia Corradi'nin 91 yaşında hayatını kaybettiği duyuruldu.

Corradi, milyonlarca gencin diğer Avrupa ülkelerinde eğitim görmesini sağlayan Erasmus programının yaratıcısıydı.

DİPLOMASI TANINMAYINCA ERASMUS'U YARATTI

Corradi, prestijli bir Amerikan Fulbright bursu kazanmış ve New York'taki Columbia Üniversitesi'nde hukuk alanında yüksek lisans derecesi almıştı. Ancak memleketine döndüğünde, Amerikan diploması, İtalyan eğitim sistemi tarafından tanınmamıştı. Daha sonra ilham alarak bir öğrenci değişim programı önerdi ve bu program 1987'de Avrupa Birliği'nde başlatıldı.

