EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber
  4. Erasmus'a giden öğrenci ve öğrenciler kaçıp geri dönmüyor! Bakanlık 'alarm' durumuna geçti

Erasmus'a giden öğrenci ve öğrenciler kaçıp geri dönmüyor! Bakanlık 'alarm' durumuna geçti

31.08.2022 08:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Öğrenci değişim projesi Erasmus başta olmak üzere, Türkiye’den eğitim ve staj amaçlı yurt dışına giden öğrenci ve öğretmenlerin birçoğunun geri dönmediği ortaya çıktı. Uluslararası projeleri yarıda terk eden öğretmen ve öğrencilerin Almanya başta olmak üzere AB ülkelerine iltica ettiği belirlendi. 81 il milli eğitim müdürüne resmi yazı gönderilirken, bakanlık 'alarm' durumuna geçti.

Erasmus'a giden öğrenci ve öğrenciler kaçıp geri dönmüyor! Bakanlık 'alarm' durumuna geçti

AB’nin en prestijli öğrenci değişim projesi Erasmus başta olmak üzere, Türkiye’den eğitim ve staj amaçlı yurt dışına giden öğrenci ve öğretmenlerin uluslararası projeleri yarıda terk edip, Almanya başta olmak üzere AB ülkelerine iltica ettiği ortaya çıktı. Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı AB Dış İlişkiler Daire Başkanlığı ve Ulusal Ajans, “Erasmus Programı ve Staj Programları” konulu resmi bir yazıyla, proje gruplarını terk eden öğrenci ve öğretmenlerle ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'nı uyardı.
MEB Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Hasan Ünsal bu uyarılar üzerine, 81 il milli eğitim müdürüne ve bakanlık merkez teşkilatına resmi yazı gönderdi.

"GİDİLEN ÜLKEDE KALIYORLAR"

Sözcü'de yer alan habere göre; yurt dışına iltica etme riski olan öğretmen ve öğrencilerin AB programlarına seçilmemesi talimatı veren Genel Müdür Ünsal resmi yazıda süreci şöyle anlatıyor:

“Erasmus kapsamında yer alan hareketlilik faaliyetleri ve staj programlarına yönelik son zamanlarda Genel Müdürlüğümüze şikayetler gelmektedir. İletilen şikayetlerde, program kapsamındaki hareketlilik ve staj planlamasının dışına çıkıldığı, gidilen ülkede kalmaya meyledildiği ifade ediliyor.”

gdfgd

"ÜLKEMİZE GERİ DÖNMEYEN ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMENLER VAR"

“Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı Türkiye Ulusal Ajansı resmi yazıyla bize son aylarda özellikle meslek lisesi öğrencilerinin programa üye ülkelerde (Özellikle Almanya, Avusturya ve Çekya) gerçekleştirmekte oldukları staj faaliyetleri sırasında, okul yönetimine haber vermeksizin programı terk ettikleri hatta ülkemize geri dönmeyen öğrenci ve öğretmen vakalarının bulunduğu bildirdi. Bu tür vakaların artması ülkemizin, yürütmekte olduğu programların ve resmi pasaportlarımızın saygınlığı açısından olumsuz bir durum oluşturuyor. Uyarılarımız dikkate alınarak, Erasmus programı başta olmak üzere, uluslararası fon kaynaklı projelerde yapılacak her türlü çalışma ziyareti veya staj uygulamasına dahil olacak katılımcıların, seçim süreçlerinin titizlikle takip edilmesi gerekmektedir.”

ERASMUS NEDİR?

Öğrencilere, AB ülkelerinde eğitim alma şansı veren en popüler öğrenci değişim programı. İlkokuldan üniversiteye, eğitimde uluslararası işbirliği amacı taşıyor. Ülkeler, ortak projeler üretip, kısa süreli öğrenci ve öğretmen değişimi yapıyor. Türkiye Ulusal Ajansı, AB'yle 2021-2027 yıllarını kapsayan mesleki eğitim değişim anlaşması var. Mesleki ve teknik lise öğrencileri yurt dışına gidiyor. Erasmus'la, yabancı bir ülkede yaşam ve eğitim deneyimi kazandırılıyor.

erasmus

YILDA 20 BİN ÖĞRENCİ GİDİYOR

Türkiye'den her yıl yaklaşık 20 bin öğrenci Erasmus'la AB ülkelerine gidiyor. Almanya, Avusturya, Finlandiya, İsveç, Norveç gibi 1. ve 2. gruptaki 18 ülkeden kabul alan öğrencilere aylık 600 Euro ve Bulgaristan, Hırvatistan, Letonya gibi ülkeleri kapsayan 13 ülke için ise aylık 450 Euro cep harçlığı veriliyor. Öğrencilerin, en az 2 ay ve en fazla 1 yıl süreyle başka bir ülkede eğitim amaçlı kalıp, Türkiye'ye geri dönmesi gerekiyor. Son 15 yılda 500 bin öğrenci yurt dışına gitti. İltica eden öğrenci ve öğretmenlerin sayısının tespit edilmesi için çalışma başlatıldığı öğrenildi.

YURT DIŞINA ÇIKANA TAKİP

Erasmus'daki firarlar sonrası, bu yıl 800 öğrencinin yararlandığı Evliya Çelebi Öğrenci Değişim Programı gibi uluslararası tüm öğrenci değişim projeleri ve dönüşler takibe alındı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Liseler ne zaman açılıyor? Yaz tatili ne zaman bitiyor?Liseler ne zaman açılıyor? Yaz tatili ne zaman bitiyor?
KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı?KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı?
Okullar ne zaman açılacak? Ara ve yarıyıl tatilleri ne zaman?Okullar ne zaman açılacak? Ara ve yarıyıl tatilleri ne zaman?
Anahtar Kelimeler:
Öğretmen öğrenci erasmus yurtdışı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Eğitim Haberler

Erasmus'a giden öğrenci ve öğrenciler kaçıp geri dönmüyor!

Erasmus'a giden öğrenci ve öğrenciler kaçıp geri dönmüyor!

Öğretmenler dikkat! MEB duyurdu: Örnek sorular yayımlandı

Öğretmenler dikkat! MEB duyurdu: Örnek sorular yayımlandı

Liseler ne zaman açılıyor? Yaz tatili ne zaman bitiyor?

Liseler ne zaman açılıyor? Yaz tatili ne zaman bitiyor?

YKS ek yerleştirme ne zaman başlayacak?

YKS ek yerleştirme ne zaman başlayacak?

İlginizi Çekebilir

Cumhurbaşkanı'na ricada bulundu! "Bana yapsanız..."

Cumhurbaşkanı'na ricada bulundu! "Bana yapsanız..."

“Evimizde seks kulübü işletiyor. Nefret ediyorum ama...”

“Evimizde seks kulübü işletiyor. Nefret ediyorum ama...”

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Kalçasını kaldıran elbisesiyle poz verdi! Fiyatı dudak uçuklattı

Kalçasını kaldıran elbisesiyle poz verdi! Fiyatı dudak uçuklattı

Çifte cinayet: Biri sevgilisi diğeri arkadaşı! Penisini kesip...

Çifte cinayet: Biri sevgilisi diğeri arkadaşı! Penisini kesip...

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.