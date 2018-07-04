Eray İşcan Galatasaray'ın antrenmanında yer aldı!

Galatasaray'ın antrenmanında dikkat çeken bir isim vardı. Galatasaray'la sözleşmesi sona eren ve serbest kalan Eray İşçan, yeniden Florya'ya döndü.

26 yaşındaki kaleciyle ilgili resmi açıklama yapılmasa da bugünkü idmana çıkması Galatasaray'la yeni sözleşme yaptığı iddialarını güçlendirdi.

YILLIK 1 MİLYON LİRA

Sosyal medyada çok konuşulanlar arasına giren Eray İşçan, performansıyla taraftarın tepkisini çeken bir isimdi. Galatasaray altyapısından yetişen 26 yaşındaki file bekçi 1 milyon lira yıllık ücret alıyordu.



