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Eray İşcan Galatasaray'ın antrenmanında yer aldı!

GALATASARAY HABERLERİ  | 04.07.2018 17:16 | Son Güncelleme

Galatasaray'da sözleşmesi biten kaleci Eray İşçan ile 2 yıllık yeni sözleşme yapılması kararı alındı. Bugünkü antrenmanda yer alan Eray İşçan'ı gören Galatasaray taraftarları sosyal medyadan tepki gösterdi.

Eray İşcan Galatasaray'ın antrenmanında yer aldı!

Galatasaray'ın antrenmanında dikkat çeken bir isim vardı. Galatasaray'la sözleşmesi sona eren ve serbest kalan Eray İşçan, yeniden Florya'ya döndü.

26 yaşındaki kaleciyle ilgili resmi açıklama yapılmasa da bugünkü idmana çıkması Galatasaray'la yeni sözleşme yaptığı iddialarını güçlendirdi.

YILLIK 1 MİLYON LİRA

Sosyal medyada çok konuşulanlar arasına giren Eray İşçan, performansıyla taraftarın tepkisini çeken bir isimdi. Galatasaray altyapısından yetişen 26 yaşındaki file bekçi 1 milyon lira yıllık ücret alıyordu.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray eray işcan

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