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Ercan Ramazan’ın sevgilisi Vicky Pattison’dan olay yaratan cinsel ilişki itirafı

14.10.2021 11:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vicky Pattinson, bir süredir Ercan Ramazan’la mutlu bir beraberlik sürdürüyor. 34 yaşındaki televizyon yıldızı verdiği bir röportajda çarpıcı açıklamada bulundu. Karantina döneminde cinsel hayatlarının büyük darbe aldığını söyleyen Pattinson, ''Eve dantelli iç çamaşırlarımla geldim ne yapacağını bilemedi'' dedi.

Ercan Ramazan’ın sevgilisi Vicky Pattison’dan olay yaratan cinsel ilişki itirafı

İngiliz televizyonlarında yayınlanan reality şovla adını duyurmayı başaran Vicky Pattinson, bir süredir kendisi gibi İngiliz televizyonlarında yayınlanan reality şovlarda boy gösteren 28 yaşındaki Ercan Ramazan’la birlikte.

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Mutlu bir beraberlikleri olan çift, özel hayatlarını sosyal medya hesaplarından paylaşmayı ihmal etmiyor. Vicky Pattinson Dailymail’e özel verdiği röportajda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Karantina döneminin cinsel hayatlarına büyük darbe vurduğunu söyleyen ünlü isim, yatak odalarını canlandırmak için çok çaba sarf ettiklerini dile getirdi.

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Bir fotoğraf çekimi sonrası iç çamaşırlarıyla eve geldiğini anlatan Vicky Pattinson, kendisini öyle gören sevgilisi Ercan Ramazan’ın ne yapacağını bilemediğini anlattı. “Ercan kesinlikle kendisi ile ne yapacağını bilmiyordu.” diyen Pattinson sözlerine şöyle devam etti, “Uzun bir karantina dönemiydi. Zavallı adam ne yapacağını şaşırdı, hatta hile yaptığımı düşündü.” dedi.


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