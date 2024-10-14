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Erciyes Dağı nasıl yazılır? Erciyes Dağı mı Erciyes dağı mı, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Duygun Sarpasan Duygun Sarpasan
12.10.2024 20:20
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Eğitim alanında ilk öğrenilmesi gereken konu başlıklarından biri, dil bilgisi kurallarıdır. Dil bilgisi kuralları da kendi içerisinde zamir, edat, bağlaç gibi farklı sınıflara ayrılır. Bu kurallar özellikle Türkçe derslerinde öğrencilerin karşısına çıkmaktadır. Türkçe derslerinde ele alınan en önemli konulardan biri, kelimelerin yazım şeklidir. Dilimizde sıklıkla imla hatası yapılan sözcüklerden biri Erciyes Dağı kelimesidir. Peki, Erciyes Dağı nasıl yazılır, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Erciyes Dağı nasıl yazılır? Erciyes Dağı mı Erciyes dağı mı, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Dilimizi var eden kimi sözcükler, bitişik, kimileri ayrı, kimileri ise büyük ya da küçük harfle başlamaktadır. Hâl böyle olunca, hangi sözcüğün ayrı, hangisinin büyük harfle başlaması gerektiği konusunda kafa karışıklığı yaşanabilmektedir. Erciyes Dağı sözcüğü de yazımında yaygın olarak yazım yanlışı görülen kelimelerden biridir. Bu kelimenin doğru kullanımını öğrenmek için Türk Dil Kurumunun sözlük sitesi ziyaret edilmektedir.

Erciyes Dağı nasıl yazılır?

Türkçemizde bulunan sözcüklerin doğru yazımını ve okunuş biçimlerini doğru bir şekilde öğrenmek, dilimizi akıcı kullanabilmemiz yönünden büyük önem arz etmektedir. Dilimizde çok sık yazım kuralı ihlaline maruz kalan sözcüklerden biri Erciyes Dağı kelimesidir. Erciyes Dağı yazımı konusunda çelişkiye düşüldüğünde, Türk Dil Kurumu tarafından tasarlanan ve sanal ortamda hizmet veren Türkçe sözlük kılavuzu ziyaret edilir. Bu sözlük sayfasında ayrıca detaylı bir biçimde yazım kuralları bölümü de bulunmaktadır.

Erciyes Dağı, İç Anadolu Bölgesi’nde konumlanan Kayseri şehrimizin yaklaşık olarak 25 kilometre güneybatı kesiminde konumlanan bir yanardağ olarak karşımıza çıkmaktadır. Erciyes Dağı aynı zamanda bir yer adı olarak tabir edilmektedir. Bu noktada Erciyes Dağı TDK’ye göre her zaman Erciyes Dağı şeklinde baş harfleri büyük olarak yazılır.

Erciyes Dağı mı Erciyes dağı mı?

Sönmüş bir yanardağ özelliği taşıyan bu dağ, aynı zamanda Kayseri bölgesinin doğal güzellikleri arasında yer almaktadır. Erciyes Dağı, birçok kullanıcı tarafından genellikle “Erciyes dağı” şeklinde, ikinci kısmı küçük harfle başlanılarak kullanılmaktadır. Ancak Türk Dil Kurumunun hazırladığı yazım kuralları bölümünde yer alan büyük harfle başlayan sözcükler kısmı incelediğinde, kelimenin doğru kullanımı bu şekilde değildir.

TDK sayfasında bulunan bilgilere göre, yer isimlerinde ilk addan sonra gelen dağ, deniz gibi çeşit belirten ikinci adlar her daim büyük harfle başlamalıdır. Yani bu yer isminin doğru kullanım her zaman “Erciyes Dağı” şeklinde olmalıdır. İkinci gelen ismin küçük harfle başlaması, yazım kurallarına aykırı olarak kabul edilir. Buna göre Erciyes Dağı doğru yazılışı şu şekildedir:

  • Erciyes Dağı (doğru kullanım)
  • Erciyes dağı (yanlış kullanım)
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Erciyes Dağı nasıl yazılır
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