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Erciyes'in eteklerinde manda safari: Afrika'yı andıran görüntüler

Kayseri'de deniz seviyesinden yaklaşık bin 73 metre yükseklikte bulunan Hürmetçi Sazlığı'nda her gün tekrarlanan manda sağımı yolculuğu, izleyenlere Afrika safarilerini aratmayan görüntüler sunuyor.

Gökçen Kökden

Uluslararası öneme sahip sulak alan olarak tanımlanan ve Erciyes'in eteklerinde yer alan Hürmetçi Sazlığı; Kayseri'nin 13 kilometre güneybatısında Hürmetçi ile Karpuzsekisi Mahalleleri arasında bulunuyor.

Erciyes in eteklerinde manda safari: Afrika yı andıran görüntüler 1

Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarını birbirine bağlayan önemli göç rotalarından biri üzerinde yer alan Hürmetçi Sazlığı, doğal güzellikleri ve yaban hayatıyla dikkat çekiyor. Bölgeye gelen ziyaretçiler, sazlık alanlarda sürüler halinde ilerleyen mandaların sağım için yaptıkları yolculuğa tanıklık ediyor. Özellikle günün belirli saatlerinde çobanlar eşliğinde hareket eden manda sürülerinin su ve sazlıklar arasındaki geçişi, ortaya kartpostallık manzaralar çıkarıyor. Doğayla iç içe yaşanan bu anlar, Afrika'daki safari turlarını andıran görüntüler oluştururken, fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekiyor.

Erciyes in eteklerinde manda safari: Afrika yı andıran görüntüler 2

Bölgeyi ziyaret edenler, hem kuş gözlemi yapma hem de doğal yaşamın eşsiz anlarına tanıklık etme fırsatı buluyor. Bu anları izlemeye gelen Alparslan Doğan; "Çocuklarımızla birlikte geldik, doğal güzelliklerimizi gördük" dedi. Keyifli vakit geçirdiklerini kaydeden Kadir Orman ise; "Mekan çok güzel, çocuklarla birlikte güzel vakit geçirdik. Mandalar, flamingolar var. Keyifli bir alan, herkese tavsiye ederiz" ifadelerini kullandı.

Erciyes Dağı manzarasıyla birlikte çok güzel bir görüntünün ortaya çıktığını ifade eden Canan Atabey de; "Çok uzun zamandır nasıl bir yer olduğunu merak ediyorduk. Şahane bir görüntüsü var, kesinlikle herkesin gelmesi gerekiyor. Flamingoları biraz daha yakından görmek isterdik ama fazla ilerleyemedik. Erciyes Dağı manzarası da süper. Çiftliklerde safari turu da yapılıyor, kesinlikle çok güzel" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri erciyes
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