Dünyada son 14 yılın en düşük sıcaklığı Antarktika'da ölçüldü

Antarktika'da bulunan Franco-İtalyan Concordia Araştırma İstasyonu'nda ölçülen eksi 84,1 derecelik sıcaklık, son 14 yılın en düşük değeri oldu. Bilim insanları, rekor seviyedeki soğuğun iklim değişikliğiyle çelişmediğini, bunun bölgedeki olağan meteorolojik koşulların sonucu olduğunu belirtti.

18 Temmuz gecesi Concordia Araştırma İstasyonu'nda iki kez ölçülen eksi 84,1 santigrat derece, 2012 yılında Doğu Antarktika'daki Rusya'ya ait Vostok İstasyonu'nda kaydedilen eksi 84,2 dereceden bu yana Dünya'da ölçülen en düşük sıcaklık olarak kayıtlara geçti.

Deniz kıyısından yaklaşık 965 kilometre içeride ve deniz seviyesinden 3 bin 200 metre yükseklikte bulunan Concordia Araştırma İstasyonu, Dünya'nın en soğuk bölgeleri arasında yer alıyor. Güney Yarımküre'de kış aylarında aylarca güneş ışığı almayan istasyonda sıcaklıklar düzenli olarak eksi 80 derecenin altına düşüyor.

İtalya Ulusal Antarktika Araştırma Programı adına istasyonun liderliğini yürüten Gabriele Carugati, aşırı düşük sıcaklıkların açık gökyüzü, son derece kuru atmosfer ve uzun süren kutup gecesi nedeniyle oluştuğunu söyledi. Carugati, güneş ışığının aylar boyunca görülmemesi ve bulutsuz atmosfer nedeniyle yeryüzündeki ısının sürekli uzaya yayıldığını, bunun da sıcaklıkların olağanüstü seviyelere düşmesine yol açtığını ifade etti.

Bilim insanları, Antarktika'da kaydedilen bu rekor düşük sıcaklığın küresel ısınmanın sona erdiği anlamına gelmediğini vurguluyor. Uzmanlara göre iklim değişikliği, uzun vadeli küresel eğilimleri ifade ederken, belirli bölgelerde zaman zaman olağanüstü sıcak ya da soğuk hava olaylarının yaşanması mümkün olabiliyor.

Öte yandan Kuzey Yarımküre'de rekor sıcaklıklar ve geniş çaplı orman yangınları etkisini sürdürürken, Antarktika da iklim değişikliğinin sonuçlarından etkilenmeye devam ediyor. Geçtiğimiz ay kıtanın kuzeyindeki Arjantin'e ait Esperanza Üssü'nde şimdiye kadar kaydedilen en sıcak kış sıcaklığı olan 15,4 derece ölçüldü. Araştırmacılar ayrıca okyanus sularındaki ısınmanın Antarktika'daki buz raflarını alttan eritmeye devam ettiğini ve bunun deniz seviyesindeki yükselişi hızlandırabilecek önemli risklerden biri olduğunu belirtiyor.

Concordia Araştırma İstasyonu'nda bugüne kadar ölçülen en düşük sıcaklık 2010 yılında kaydedilen eksi 85,8 derece olurken, Dünya'da resmi olarak ölçülen en düşük sıcaklık rekoru ise 1983 yılında Vostok İstasyonu'nda kaydedilen eksi 89,2 derece olarak geçerliliğini koruyor.