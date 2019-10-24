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Erdal Beşikçioğlu Behzat Ç. dizisinden ayrılıyor mu?

zeynep.ok zeynep.ok
SİNEMA TV  | 24.10.2019 14:06 | Son Güncelleme

Behzat Ç. dizisinin başrol oyuncusu Erdal Beşikçioğlu'nun kadrodan ayrılacağı yönünde iddia magazin gündemine bomba gibi düştü. Söylentilere göre senaryodaki değişikliklerden rahatsız olan oyuncu, kadrodan çıkmak istiyor.

Erdal Beşikçioğlu Behzat Ç. dizisinden ayrılıyor mu?

Başrol oyuncusu Erdal Beşikçioğlu'nun yeni sezon bölümleri internet ortamında ekrana gelen Behzat Ç.'nin setinde kriz çıkardığı iddia edildi. Kulislerdeki söylentilere göre oyuncu, senaryoda kendisinden habersiz yapılan değişikliklerden rahatsız oldu.

Senaryoyla ilgili sıkıntıların olduğu ve Erdal Beşikçioğlu'nun kendisine danışılmadan alınan kararlardan da rahatsız olduğu belirtilirken, usta oyuncunun diziden ayrılmak istediği öğrenildi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre bir süredir bu gelişmenin gizli tutulduğu ve çözüm arandığı ifade edildi.

Erdal Beşikçioğlu'nun diziye devam etmesi için ikna edilmeye çalışılıyor.

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