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Erdal Gündüz: Deplasman galibiyetimizi artırmak istiyoruz

YENİ MALATYASPOR HABERLERİ  | 08.04.2019 12:08 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray'a deplasmanda 3-0 mağlup olan Evkur Yeni Malatyaspor'da basın sözcüsü Erdal Gündüz, deplasmanda performanslarını daha iyi seviyeye çıkarmak istediklerini söyledi.

Erdal Gündüz: Deplasman galibiyetimizi artırmak istiyoruz

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor, deplasman maçlarında yaşadığı puan kayıplarına üzülüyor.

Sarı-siyahlı takım, ikinci sezonunu geçirdiği Süper Lig'de deplasmanda oynadığı karşılaşmalarda istediği performansı sahaya yansıtamadı.

Evkur Yeni Malatyaspor, bu sezon deplasmanda oynadığı 14 maçta 3 galibiyet, 7 mağlubiyet ve 4 beraberlikle ayrıldı.

Malatya ekibi, dış sahada oynadığı son 6 maçta da galibiyete hasret kaldı.

Sarı-siyahlılar Süper Lig'in 15. haftasında dış sahada Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 3-1 yendiği maçtan sonra çıktığı 6 deplasman müsabakasında 2 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşadı.

Bu maçlarda Bursaspor (1-1) ve Atiker Konyaspor (1-1) ile berabere kalan Evkur Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe (3-2), Çaykur Rizespor (3-0), Demir Grup Sivasspor (2-0) ve Galatasaray'a (3-0) yenildi. Son 6 deplasman maçında 4 kez gol sevinci yaşayabilen Malatya ekibi, kalesinde 13 gol gördü.

DIŞ SAHA PERFORMANSI ZAYIF

Malatya ekibinin bu sezon rakip sahalarda çıktığı 14 maçta 13 puan topladı.

Söz konusu maçlarda 13 gol atan sarı-siyahlılar, kalesinde 22 gol gördü. Yeni Malatyaspor'un ligde elde ettiği 37 puanın 13'ünü deplasmanda kazandı.

İKİNCİ YARIDAKİ DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

Ligin ilk yarısından yakaladığı başarılı grafikle adından söz ettiren Malatya temsilcisi, ikinci yarıda ise istedikleri sonuçların uzağına kaldı.

Sezonun ilk yarısını 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyetle tamamlayan Yeni Malatyaspor, devre arasına topladığı 29 puanla, lider Medipol Başakşehir'in 6 puan gerisinde 3. sırada girdi.

İkinci yarıda istediği performansı sergileyemeyen sarı-siyahlılar, 27. haftada turuncu-lacivertlilerden 24 puan geriye düştü.

ERDAL GÜNDÜZ: DEPLASMAN GALİBİYETİMİZİ ARTIRMAK İSTİYORUZ

Yeni Malatyaspor Kulübü Asbaşkanı ve Basın Sözcüsü Erdal Gündüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligin ikinci yarısında istedikleri performansı sergileyememelerine rağmen yine de iyi durumda olduklarını söyledi.

Takımlarından genel anlamda memnun olduklarını anlatan Gündüz, ligde mücadele ettikleri iki sezondur güzel işlere imza attıklarını ifade etti.

Gündüz, iyi futbol ve başarı için ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştıklarını anlatarak, futbolda galibiyetler kadar mağlubiyetin de olduğunu hatırlattı.

Son 6 deplasman maçında galibiyet alamadıklarını dile getiren Gündüz, şunları kaydetti:

"Deplasmanda kaybettiğimiz maçlar için üzgünüz. Dış sahada istediğimiz futbolu bir türlü sahaya yansıtamadık. Baktığınızda evimizde daha öz güvenli oynuyoruz. Süper Lig'de yeniyiz böyle sonuçların çıkması doğaldır. Önümüzdeki haftalarda deplasmandan puanlar alarak taraftarımızı sevindirmek istiyoruz. En kısa sürede deplasmandan puanlar alarak bu şanssızlığımızı yeneceğiz. Bu istatistik moralimizi bozsa da önümüze bakmasını biliyoruz. Taraftarımız bize destek verdiği müddetçe aşamayacağımız sorun yok. Deplasmanda geçen sezon ile aynı paralelde ilerliyoruz gibi görünse de bu sezon deplasman galibiyetimizi artırarak yolumuza devam edeceğiz."

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