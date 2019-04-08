Erdal Gündüz: Deplasman galibiyetimizi artırmak istiyoruz

Bu maçlarda Bursaspor (1-1) ve Atiker Konyaspor (1-1) ile berabere kalan Evkur Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe (3-2), Çaykur Rizespor (3-0), Demir Grup Sivasspor (2-0) ve Galatasaray'a (3-0) yenildi. Son 6 deplasman maçında 4 kez gol sevinci yaşayabilen Malatya ekibi, kalesinde 13 gol gördü.

Evkur Yeni Malatyaspor, bu sezon deplasmanda oynadığı 14 maçta 3 galibiyet, 7 mağlubiyet ve 4 beraberlikle ayrıldı.

Söz konusu maçlarda 13 gol atan sarı-siyahlılar, kalesinde 22 gol gördü. Yeni Malatyaspor'un ligde elde ettiği 37 puanın 13'ünü deplasmanda kazandı.

İKİNCİ YARIDAKİ DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

Ligin ilk yarısından yakaladığı başarılı grafikle adından söz ettiren Malatya temsilcisi, ikinci yarıda ise istedikleri sonuçların uzağına kaldı.

Sezonun ilk yarısını 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyetle tamamlayan Yeni Malatyaspor, devre arasına topladığı 29 puanla, lider Medipol Başakşehir'in 6 puan gerisinde 3. sırada girdi.

İkinci yarıda istediği performansı sergileyemeyen sarı-siyahlılar, 27. haftada turuncu-lacivertlilerden 24 puan geriye düştü.

ERDAL GÜNDÜZ: DEPLASMAN GALİBİYETİMİZİ ARTIRMAK İSTİYORUZ

Yeni Malatyaspor Kulübü Asbaşkanı ve Basın Sözcüsü Erdal Gündüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligin ikinci yarısında istedikleri performansı sergileyememelerine rağmen yine de iyi durumda olduklarını söyledi.

Takımlarından genel anlamda memnun olduklarını anlatan Gündüz, ligde mücadele ettikleri iki sezondur güzel işlere imza attıklarını ifade etti.