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Erdal Torunoğulları: Bundan sonra Beşiktaş'ta devrim olacak

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 21.10.2019 10:59 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın yeni başkanı Ahmet Nur Çebi'nin yönetiminde yer alan Erdal Torunoğulları, "Çok çalışmak ve güzel şeyler yapmak zorundayız" dedi.

Erdal Torunoğulları: Bundan sonra Beşiktaş'ta devrim olacak

Erdal Torunoğulları, olağanüstü seçimli genel kurulun ardından Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

Yorucu geçen sürecin ardından güzel bir sonuç aldıklarını belirten Torunoğulları, "Camiamıza ve Türk futboluna hayırlı olsun. Sayın Başkanımız zaten gerekli açıklamayı yaptı, bundan sonra biz de üstümüze düşeni yapacak ve çok çalışacağız. Kendisinin de söylediği gibi çok çalışmak ve güzel şeyler yapmak zorundayız" ifadelerini kullandı.

"İÇERİYİ GÖRMEMİZ GEREKİYOR"

Kulübün mali yapısıyla ilgili kesin bir şey söyleyemeyeceğini dile getiren Torunoğulları, "İçeriyi görmemiz gerekiyor. Tabii ki o enerji var ki geldik. Taraftarımıza ve kongre üyelerimize çok teşekkür ediyoruz, ayaklarına sağlık iştirak ettikleri için, kendilerine sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Tabii ki bundan sonra bir devrim olacaktır" dedi.

MESUT URGANCILAR: YEPYENİ BİR YOLCULUĞA BAŞLIYORUZ

Beşiktaş'ın yeni başkanı Ahmet Nur Çebi'nin yönetiminde yer alan Mesut Urgancılar, olağanüstü seçimli genel kurulun ardından Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. Seçimin, Beşiktaş'a hayırlı olmasını dilediğini söyleyen Urgancılar, "Umarım bundan sonra en iyisini yaparız. Biliyorsunuz Beşiktaş'ın önünde çok zorlu bir süreç var. Özellikle finansal açıdan büyük açmazlarımız var; işin manevi tarafında küslükler ve dargınlıklar var. Tekrar 'Beşiktaşlılık' mefhumu, değerleri üzerinde yepyeni bir yolculuğa başlıyoruz. Tüm camiaya ve Beşiktaş'a hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

"ZOR DÖNEMLERE ALIŞKINIZ"

Zor dönemlere alışkın olduklarını belirten Urgancılar, şöyle konuştu:

"Feda dönemi de böyle bir dönemdi. Galiba şimdi işimiz biraz daha zor. Biz elimizden gelenin en iyisini yapmaya hazırız. Camiamızın tüm kesimlerine, taraftarlarımıza, kongre üyelerimize bu süreçte çok ihtiyacımız var. Beraber olmayı becerebilirsek, başarılı olacağımıza eminim."

"ÜSTÜNKAYA - SEBA YARIŞINDAN BU YANA İLK"

Beşiktaş'ta Mehmet Üstünkaya ve Süleyman Seba arasındaki başkanlık yarışından bu yana ilk defa iktidarın kaybettiğini kaydeden Mesut Urgancılar, "Üstelik 20-0 gibi bir sonuçla kaybetti. Buna bazıları dip dalga diyor ama açıkçası bizim kendi adımıza beklediğimiz bir sonuçtu. Beşiktaş için hayırlı olsun" dedi.

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