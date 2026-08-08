Erdek Sahili'nde tepki çeken görüntü! "Resmen tapulamışlar"

Balıkesir'in Erdek ilçesinde sahilde çekilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Bir vatandaş, sahildeki şemsiyelere masa ve sandalyelerin zincirlerle bağlandığını görüntüleyerek tepki gösterdi.

Sahilde yaşayan bazı kişilerin eşyalarını bu şekilde sabitlediğini belirten vatandaş, uygulamanın ortak kullanım alanlarının kişisel olarak sahiplenilmesine yol açtığını savundu.

Görüntülerde masa ve sandalyelerin şemsiyelere zincirlerle bağlandığı görülürken, vatandaş yaşanan durumu "Burada yaşayan bazı insanlar sandalye ve masalarını bu şekilde şemsiyelere zincirleyip buraları resmen tapulamışlar" sözleriyle eleştirdi.