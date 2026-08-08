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Erdek Sahili'nde tepki çeken görüntü! "Resmen tapulamışlar"

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Nilgün Arabacı

Balıkesir'in Erdek ilçesinde sahilde bulunan masa ve sandalyelerin şemsiyelere zincirlendiği görüntülendi. Bir vatandaş, sahildeki alanların kişisel kullanım için adeta sahiplenildiğini belirterek duruma tepki gösterdi.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde sahilde çekilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Bir vatandaş, sahildeki şemsiyelere masa ve sandalyelerin zincirlerle bağlandığını görüntüleyerek tepki gösterdi.

Erdek Sahili nde tepki çeken görüntü! "Resmen tapulamışlar" 1

Sahilde yaşayan bazı kişilerin eşyalarını bu şekilde sabitlediğini belirten vatandaş, uygulamanın ortak kullanım alanlarının kişisel olarak sahiplenilmesine yol açtığını savundu.

Erdek Sahili nde tepki çeken görüntü! "Resmen tapulamışlar" 2

Görüntülerde masa ve sandalyelerin şemsiyelere zincirlerle bağlandığı görülürken, vatandaş yaşanan durumu "Burada yaşayan bazı insanlar sandalye ve masalarını bu şekilde şemsiyelere zincirleyip buraları resmen tapulamışlar" sözleriyle eleştirdi.

Erdek Sahili nde tepki çeken görüntü! "Resmen tapulamışlar" 3

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Anahtar Kelimeler:
Balıkesir Erdek plaj
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