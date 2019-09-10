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Erdek’te ağlara takılan köpek balığı denize bırakıldı

keremuyanik keremuyanik
TÜRKİYE GÜNCEL  | 10.09.2019 08:43 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Erdek ilçesi açıklarında balıkçıların ağlarına takılan 4 metrelik köpek balığı, balıkçılar tarafından ağdan kurtarılarak yeniden denize bırakıldı.

Erdek’te ağlara takılan köpek balığı denize bırakıldı

Erdek’in Turan Mahallesi açıklarında avlanmak için Marmara Denize açılan balıkçıların ağlarına köpek balığı takıldı. Yaklaşık olarak 4 metre boyunda ve 700 kilogram olduğu tahmin edilen köpek balığı avlanmak için denize açılan Nurban Reis tekne mürettebatını şaşırttı. Balıkçılar ağlardan kurtardıkları köpek balığını yeniden Marmara Denizine bıraktı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Balıkesir Erdek köpek balığı

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