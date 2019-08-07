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Erdek'teki çadırlar kaldırıldı

Betül Kurucu Betül Kurucu
SEYAHAT  | 07.08.2019 15:22 | Son Güncelleme

Erdek ilçe genelinde konut bildirimi dışında kalan alanlara tatilcilerce kurulan çadırlar, Erdek İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı, Erdek Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Erdek Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin çalışmalarıyla kaldırıldı.

Erdek'teki çadırlar kaldırıldı
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Konut bildirimi dışında kurulan çadırların kaldırılması çalışmaları ilk etapta Erdek İlçesi Ocaklar- Narlı mahallelerini birbirine bağlayan karayolunun alt kısmı sahil alanında gerçekleştirildi. Erdek Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ve iş makinelerin de destek verdiği çalışmalarda, çadırların kaldırıldıkları alanlarda temizlik ve tesviye çalışmaları yürütülerek sahiller tüm halka açık duruma getiriliyor. Narlı Mahallesi Muhtarı Abdullah Dağtekin, otel ve motellerden sonra, ev pansiyon ve kamp yerleri için kimlik bildirimlerinin zorunlu olduğunu bir kez daha hatırlattı. Konut bildirimi dışında kalan alanlara bazı tatilcilerin çadır kurduklarını söyleyen Narlı Mahallesi Muhtarı Abdullah Dağtekin, “Bölgemize gelen tatilcilerden bir kısmı sezon başlarında sahillere çadır kurup buraları yazlık yaşam alanlarına dönüştürüyorlardı. Deyim yerindeyse, kumsalı parselleyip 3-4 ay tatil yaparken, çadırlar çevrede görüntü kirliliği yaratıyordu. Tüm kamuya açık sahillerde denize girmek, kumsallarda güneşlenmek isteyen gerçek tatilcilerimize boş alan kalmıyordu. Yıllardır devam eden bu sorunun çözümü ilgili kurumları harekete geçiren Erdek Kaymakamı Ekrem Çalık’a gösterdikleri duyarlılık için teşekkür ederim.” dedi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Erdek Tatil çadır

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