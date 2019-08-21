Erdem Özgenç Fatih Karagümrük'te

TFF 1. Lig takımlarından Fatih Karagümrük, son olarak Gençlerbirliği'nde forma giyen Erdem Özgenç'i kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımız bir transferi daha sonlandırdı. Uzun yıllar Türkiye Süper Ligi'nde birçok kulübün formasını giyen Erdem Özgenç, artık TFF 1. Lig'de Karagümrük için ter dökecek." ifadeleri kullanıldı.
Sağ bek mevkisinde oynayan 34 yaşındaki futbolcu, kariyerinde Boluspor, Karabükspor, Bursaspor, MKE Ankaragücü ve Gençlerbirliği'nde forma giydi.
Hollanda Ferdi'yi konuşuyor
Beşiktaş transferi bitiriyor! Anlaşıldı
Merih Demiral'ın yerine milli yıldızı transfer ettiler!
Emre'nin 'çubuklu' mutluluğu
G.Saraylı yıldıza sürpriz talip! İtalyan devi...
Merih basının karşısında! İddialı sözler
Galatasaray, PFDK'ya sevk edildi
Beşiktaş'ta flaş ayrılık!
Kaleciye yabancı madde atan zanlı yakalandı
Didier Drogba'dan sürpriz karar
Dünya yıldızı, Trabzon için Türkiye'de!
Eskişehir 1 puanı kurtardı
Bomba transfer resmen açıklandı
Milli futbolcumuz ile ilgili şok gerçek
Erzurum 2-0'dan döndü
Okuyucu Yorumları 0 yorum