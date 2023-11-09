Erden Timur'dan Ali Koç'un açıklamalarına cevap! ''Lale Orta, Ali Koç'a görüntü gönderdi' demedim ki''

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, spor yazarı Levent Tüzemen'e açıklamalarda bulunarak dolaylı yönden Ali Koç'un açıklamalarına cevap verdi.

"ALİ KOÇ'A GÖRÜNTÜ GÖNDERDİ' DEMEDİM Kİ"

Erden Timur yaptığı açıklamada, "Lale Orta, Ali Koç'a görüntü gönderdi' demedim ki. 'Gönderdiği söyleniyor, girişler çıkışlar araştırılsın.' dedim." ifadelerini kullandı.

ALİ KOÇ NE DEMİŞTİ?

Ali Koç, bu açıklamalar üzerine şu ifadeleri kullanmıştı: "Bu şekilde bir görüntü gönderme olayı kesinlikle yaşanmadı. Ama burada asıl konu bu yalanı nasıl bu kadar kolaylıkla dillendirebildikleri. Çünkü 'kayıt var, olayı biliyoruz' diyorlar, bu kayıt ya da görüntüler varsa Erden Timur'a kimlerden servis ediliyor. Bu servis edilme olayı varsa, bunu servis edenler bu kurguyu Erden Timur ile planlayanlar mıdır?"





