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Erden Timur, depremin etkisini gözleri dolarak anlattı: 'Ağlamak istemiyorum, böyle bir afet yok!'

14.02.2023 21:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Sportif A.Ş Başkan Vekili Erden Timur, canlı yayında açıklamalarda bulundu. Merkez üssü Kahramanmaraş olan iki büyük depremin ardından yardım kampanyaları başlatan sarı - kırmızılı kulübün ikinci başkanı, HaberTürk yayınında yaşanan felaket sonrası etkileri anlattı.

Erden Timur, depremin etkisini gözleri dolarak anlattı: 'Ağlamak istemiyorum, böyle bir afet yok!'

Türkiye, 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık iki büyük depremle sarsıldı. Yıkılan binaların ardından binlerce vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Enkazdan çıkarılan depremzedeler için ise Türkiye ve dünyanın dört bir yanından yardımlar toplanmıştı.

Yardım tırlarını ilk günden itibarebn yola çıkaran Galatasaray'ın başkan vekili Erden Timur, HaberTürk canlı yayınında Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtladı. İşte Timur'un sözleri...

"HATAY'DA KİMSE YOK!"

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"Biz alana inmeden depoyu tutup yardım toplama işlerine başlıyoruz. Şehre gittiğimizde bir umutla sağlam bir yer bulmaya çalıştık. Sağlam kalan çok az yer vardı. Böyle bir afet yok. Bir noktadan sonra yardımı koordine etmek zor. Normalde yerelle birlikte onu koordine ediyoruz ama yerel yok. Hatay'da kimse yok. Mümkün olduğu kadar mobil tuvalet gerekiyor. Şiddetli deprem birçok altyapıyı da yok etmiş durumda. En önemli şey barınma. Salgın hastalık bir risktir. Onu önleyip ondan sonra diğer şeyleri konuşmamız lazım."

"22 KURUM GÖRÜŞÜ ALMALISINIZ"

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"Eğer zemin kurallarına uyuluyorsa bildiğim kadarıyla 22 kurum görüşü almanız gerekiyor. Zemin etüdü almanız gerekiyor. İmar planı yapıldığı zaman Büyükşehir yapıyorsa 22 kurumun görüşü alınıyor. 70'li yıllarda Bayındırlık Bakanlığı da yapıyormuş."

"ÇOK CİDDİ DENETİM YAPILDIĞINI GÖZLEMLEMEDİM"

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"Ben yıllardır beton danışmanıyla çalışıyorum. Konusunda çok uzman. Her beton dökülüşünde reçete için gider, onay gelmezse hiçbir şey yapılmaz. Aldığınız demirin her aldığınızda test edilmesi gerekiyor. Yapı denetimin sürekli denetim yapması gerekiyor. Ben yapı denetimlerin bu hususta çok ciddi denetim yaptığını çok gözlemlemiyorum."

"MUAYENEYE TABİ TUTULMASI GÜZEL FİKİR"

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"Yetkin mühendislik dediğimiz kısımda deprem testleri yaparsınız. Zorunlu değil ama yapılır. Simülasyon testleri yapılır. Bunun elle yapılmasının daha doğru olduğunu söylerler. Binaların muayeneye tabi tutulması güzel bir fikir olabilir."

"İKİDE BİR DUYGULANIYOR İNSAN"

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"Talihsiz bir hadise yaşıyoruz. Programa katılmak istememiştim, ikide bir duygulanıp duruyor insan. Ağlamak istemem. Herkesin bir taraftan da olumlu bir şeye ihtiyacı var."

"İKİ YILLIK GELİRİMİZİ BURAYA VERSEK NE KAYBEDERİZ?"

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"Biz hakikaten büyük bir milletiz. Bunu millet aşacak. 60-70 yılın sorunu bu. Bugünden 50 yıl önce ne yapılıyordu? Bu kadar insanın canı gitti... Para bulmamız lazım. Her yerden para bulmak gerekiyor. Bu insanların gerçekten barınmaya ihtiyacı var. Çoluğundan çocuğundan çok düşüneceksin böyle durumlar olduğunda. Herkesten şunu rica ediyorum; olumlu bir şekilde bu işleri düşünmezsek, bu işin çaresini odak noktasına getirmezsek olmaz. Kendi çocuğundan fazla düşünürsün. İki yıllık gelirimizi buraya versek ne kaybederiz? Kimse bir şey kaybetmez. İmkanı olan herkesin iki yıllık gelirini buraya vermesi lazım."

"Galatasaray ve diğer kulüpler, depremin 1. günü organize oldu. Sistem oluşturulmuş. İnanılmaz bir güçtür sivil toplum. Küstürmemek gerekiyor."

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