SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Erden Timur, Galatasaray ve Fenerbahçe üçgeninde bir transfer hikayesi! Mourinho devreye girdi imzayı atıyor

Erden Timur, Galatasaray ve Fenerbahçe üçgeninde bir transfer hikayesi! Mourinho devreye girdi imzayı atıyor

13.08.2024 09:50
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe ve Galatasaray arasında daha sezonun ilk maçı geride kalır kalmaz tansiyon yükseldi! Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho, Lille maçı öncesindeki basın toplantısında Okan Buruk'u hedef alarak 'O sahanın 4 metre ilerisine geçiyor ama kart görmüyor bana anlatılanları şimdi daha iyi anlıyorum. Galatasaraylı futbolcu rakibine yumruk atıyor ama oyundan atılmıyor' dedi.

Erden Timur, Galatasaray ve Fenerbahçe üçgeninde bir transfer hikayesi! Mourinho devreye girdi imzayı atıyor

Okan Buruk'un da ilk basın toplantısında bu sözlere cevap vermesine kesin gözüyle bakılıyor. Öte yandan iki takım da transfer çalışmalarına devam ediyor. Galatasaray, bu sezon Kopenhag'tan Jelert'i Fenerbahçe'den Batshuayi'yi Norwich'ten Sara'yı kadrosuna kattı. Zaha'nın ayrılmasıyla birlikte bir de kanat oyuncusu transfer edilecek.

MOURİNHO ORTA SAHAYA TRANSFER İSTİYOR

Fenerbahçe'de ise öncelik orta saha transferi! Fred'in sezon başında yeniden sakatlanması, Krunic'in formsuzluğu, Crespo'nun kadroda düşünülmemesi gibi durumlar nedeniyle Jose Mourinho bir orta saha takviyesi istedi. Fenerbahçe yönetimi 8 numara transferi yapacak.

mra

ERDEN TİMUR ANLAŞMIŞTI...

Geçtiğimiz sezonun başında Fiorentina'dan Manchester United'a transfer olan Fas milli takımının önemli isimlerinden Sofyan Amrabat, Galatasaray ile de uzun süre görüşmüştü. Hatta Erden Timur'un bu sezon başında orta saha için Amrabat ile görüşüp söz kestiği iddia edilmişti.

27 yaşındaki orta sahanın Galatasaray'a transferi Erden Timur'un yeni yönetimde olmaması nedeniyle gerçekleşmedi. Fenerbahçe teknik patronu Jose Mourinho da Ali Koç yönetimine orta saha için Amrabat'ın adını verdi.

sfs

Manchester United'ın yeni sezon planlamasında düşünülmeyen Amrabat'ın İngiliz ekibinden ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Amrabat'ı isteyen diğer takımlar arasında Roma, Udinese, Lille gibi ekipler de var.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
José Mourinho Erden Timur fenerbahçe
En Çok Okunan Haberler
Türkiye Eskişehir'deki olayı konuşuyor... Her şeyi önceden planlamış!

Türkiye Eskişehir'deki olayı konuşuyor... Her şeyi önceden planlamış!

Bomba iddia... Selin Ciğerci'nin eski kocası Gökhan Çıra Survivor'ın yıldızıyla aşk yaşıyor

Bomba iddia... Selin Ciğerci'nin eski kocası Gökhan Çıra Survivor'ın yıldızıyla aşk yaşıyor

''Ciddi bir kaynaktan duydum, takımdan ayrılıyor"

''Ciddi bir kaynaktan duydum, takımdan ayrılıyor"

''Tur atlama şansımız yüzde 1000''

''Tur atlama şansımız yüzde 1000''

Davinson Sanchez en az 1 ay sahalardan uzak kalacak!

Davinson Sanchez en az 1 ay sahalardan uzak kalacak!

''Hakemler bize karşı insancıl değil"

''Hakemler bize karşı insancıl değil"

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Outdoor severlere müjde! Columbia'da %50'yi aşan indirimler

Outdoor severlere müjde! Columbia'da %50'yi aşan indirimler

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Ünlü markaların stil yükselten parçalarında dev fırsatlar

Ünlü markaların stil yükselten parçalarında dev fırsatlar

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.