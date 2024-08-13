Erden Timur, Galatasaray ve Fenerbahçe üçgeninde bir transfer hikayesi! Mourinho devreye girdi imzayı atıyor

Okan Buruk'un da ilk basın toplantısında bu sözlere cevap vermesine kesin gözüyle bakılıyor. Öte yandan iki takım da transfer çalışmalarına devam ediyor. Galatasaray, bu sezon Kopenhag'tan Jelert'i Fenerbahçe'den Batshuayi'yi Norwich'ten Sara'yı kadrosuna kattı. Zaha'nın ayrılmasıyla birlikte bir de kanat oyuncusu transfer edilecek.

MOURİNHO ORTA SAHAYA TRANSFER İSTİYOR

Fenerbahçe'de ise öncelik orta saha transferi! Fred'in sezon başında yeniden sakatlanması, Krunic'in formsuzluğu, Crespo'nun kadroda düşünülmemesi gibi durumlar nedeniyle Jose Mourinho bir orta saha takviyesi istedi. Fenerbahçe yönetimi 8 numara transferi yapacak.

ERDEN TİMUR ANLAŞMIŞTI...

Geçtiğimiz sezonun başında Fiorentina'dan Manchester United'a transfer olan Fas milli takımının önemli isimlerinden Sofyan Amrabat, Galatasaray ile de uzun süre görüşmüştü. Hatta Erden Timur'un bu sezon başında orta saha için Amrabat ile görüşüp söz kestiği iddia edilmişti.

27 yaşındaki orta sahanın Galatasaray'a transferi Erden Timur'un yeni yönetimde olmaması nedeniyle gerçekleşmedi. Fenerbahçe teknik patronu Jose Mourinho da Ali Koç yönetimine orta saha için Amrabat'ın adını verdi.

Manchester United'ın yeni sezon planlamasında düşünülmeyen Amrabat'ın İngiliz ekibinden ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Amrabat'ı isteyen diğer takımlar arasında Roma, Udinese, Lille gibi ekipler de var.