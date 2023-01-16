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Erden Timur ile Hamit Altıntop buluştu iddiasına yanıt! O fotoğraftaki gerçekler ortaya çıktı! Resmi açıklama geldi...

16.01.2023 08:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Futbol Federasyonu; Milli Takımlardan Sorumlu Yönetici Hamit Altıntop ile Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'un birlikte görüntülendiği fotoğrafla ilgili resmi siteden bir açıklama yayımladı. Federasyon, tartışma yaratan fotoğrafta Altıntop ve Timur'a ek olarak Fenerbahçe'den Özgür Özaktaç ve birçok yöneticinin bulunduğu, Avrupa'ya yapılacak ziyarette altyapıların inceleneceği belirtildi.

Erden Timur ile Hamit Altıntop buluştu iddiasına yanıt! O fotoğraftaki gerçekler ortaya çıktı! Resmi açıklama geldi...

Türkiye Futbol Federasyonu; Hamit Altıntop ile Erden Timur'un buluştuğna dair çıkan iddialara resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla yanıt verdi. TFF Milli Takımlar Sorumlusu Altıntop ile Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'un bir araya geldiğine dair ortaya atılan iddia ve çekilen fotoğrafın gerçekleri ortaya çıktı.

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Tartışma yaratan fotoğrafta Altıntop ve Timur'a ek olarak Fenerbahçe'den Özgür Özaktaç ve birçok yöneticinin bulunduğu, Avrupa'ya yapılacak ziyarette altyapıların inceleneceği belirtildi.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA

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Türkiye Futbol Federasyonu; Altyapı Akademileri Projesi için Türkiye'de başlattığı kulüp akademileri ziyaretlerine Avrupa'da ülke federasyonları ve kulüp akademileri ile devam ediyor.

Proje kapsamında daha önce Trabzonspor, Trabzon 1461, Bitexen Giresunspor, Altınordu, Galatasaray, Medipol Başakşehir, Beşiktaş, Fraport Antalyaspor, Corendon Alanyaspor kulüplerinin akademilerini ziyaret eden Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve TFF Yönetim Kurulu Üyeleri, şimdi de Avrupa'da ülke futbol federasyonları ve kulüp akademilerini ziyaret edecek. Söz konusu ziyaretlere Kulüpler Birliği Vakfı'ndan da katılım talebinde bulunan TFF Başkanı Büyükekşi, Kulüpler Birliği Vakfı'ndan bildirilen isimlerle ziyaretlere başladı.

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15-18 Ocak 2023 tarihlerinde Hollanda Futbol Federasyonu, Belçika Futbol Federasyonu ve Milli Takım Tesisleri ile Ajax, Az Alkmaar, FC Westerlo, FC Genk kulüplerini de ziyaret edecek ve toplantılar yapacak heyette Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi başkanlığında TFF Yönetim Kurulu Üyeleri Müslüm Özmen, Hamit Altıntop, Talat Papatya, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş, TFF Başkan Danışmanı Serhat Mermer, Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, Fenerbahçe SK Yönetim Kurulu üyesi Özgür Özaktaç, Kulüpler Birliği Vakfı Genel Sekreteri Dr. Çağrı İlk yer alıyor.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi hem yurt içi hem yurt dışı alt yapı akademi ziyaretlerine devam edecek.

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