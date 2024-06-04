Erden Timur'un istifa sözleri sonrası Galatasaray taraftarı Fatih Terim'in o açıklamalarını paylaşıyor! 'İçeriyle de savaştım...'

Sezonu rekor puanla tamamlayarak şampiyonluğa ulaşan ve aynı zamanda Süper Kupa'nın sahibi olan Galatasaray'da mutluluk adeta kısa sürdü. Aylardır konuşulan 'Erden Timur' krizi bugün itibariyle resmiyet kazandı. Kısa sürede taraftarın ve futbolcuların sevgilisi haline gelen ve son iki sezondur başarının mimarlarından olan Timur, bugün düzenlediği basın toplantısıyla Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekilliği görevinden ayrıldığını duyurdu.

SESİ TİTREYEREK AÇIKLADI: "YAPILAN İÇERİDEN OLDUĞU VAKİT ÇARESİ OLMUYOR"

Erden Timur'un basın toplantısına ise sesi titreyerek kullandığı ifadeler damga vurdu. Timur görevden ayrılmasıyla ilgili tutunacak bir dalının artık kalmadığını belirtirken "İftiralara, haksızlıklara 14 ay dayanmamın tek sebebi Galatasaray'dı. Bu dışarıdan, rakiplerin yaptığı bir şey değil. Bunlardan hiçbir sıkıntı duymam. Ama içeriden olduğu vakit bunun çaresi olmuyor." diye konuştu.

FETİH TERİM'İN O AÇIKLAMASI AKILLARA GELDİ

Erden Timur'un istifa sözleri Fatih Terim'in 3 yıl önce kurduğu cümleleri akıllara getirdi.

2021 yılında Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor karşısında şampiyonluğu kaybettiği maçın ardından yayıncı kuruluşa konuşan Fatih Terim, "Yapmamız gereken başka işler vardı. İstifa zamanları vardı ama Galatasaray'ın hatrı için yapmadım. İçeriyle de savaştım dışarıyla da savaştım. İçeridekiler dışarıdakilerden daha tehlikeli.'

'Ben yalnızım' dediğim zaman çok şey ifade ettim ama anlamadılar" demişti.

GALATASARAY TARAFTARLARI PAYLAŞIYOR

Galatasaray taraftarı şimdi Fatih Terim'in 2021 yılındaki açıklamalarını paylaşıyor.